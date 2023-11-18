تعرف على موعد مباراة موزمبيق والجزائر في تصفيات كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع للخضر..

يستكمل المنتخب الجزائري مشواره في تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026، بعد أن فاز على الصومال بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.

ويواجه الجزائريون رجال المدرب جمال بلماضي منتخب موزمبيق خارج الديار، ساعين إلى عدم التعثر بفقدان أي نقطة في سبيل الوصول إلى المونديال.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة موزمبيق والجزائر والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع للخضر..

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ما هو موعد مباراة موزمبيق والجزائر في تصفيات كأس العالم 2026؟

موعد مباراة موزمبيق والجزائر في تصفيات كأس العالم 2026 هو يوم الأحد 19 نوفمبر 2023 على ملعب إستاديو دي زيمبيتو.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 15:00 بتوقيت مصر، 16:00 بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة ل مباراة موزمبيق والجزائر في تصفيات كأس العالم 2026؟

تذاع مباريات تصفيات إفريقيا لكأس العالم 2026 على قنوات SSC الرياضية السعودية، ستجد مباراة موزمبيق والجزائر على شاشتها.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب موزمبيق - الجزائر الأحد 19 نوفمبر 2023

15:00 مصر

16:00 السعودية SSC إستاديو دي زيمبيتو

كيف تشاهد مباراة موزمبيق والجزائر في تصفيات كأس العالم 2026 عبر الإنترنت؟

هواة البث المباشر يمكنهم مشاهدة المباراة عبر تطبيق شاهد.

المباراة المشاهدة عبر الإنترنت موزمبيق - الجزائر SSC

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التشكيل المتوقع للجزائر

من المتوقع أن يدخل المدرب جمال بلماضي المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل: 4-3-3

أنتوني ماندريا

رامي بن سبعيني - ريان آيت نوري - عيسى ماندي - يوسف عطال

نبيل بن طالب - حسام عوار - رامز زروقي

رياض محرز - محمد الأمين عمورة - إسلام سليماني