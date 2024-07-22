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Rogério Micale Rogerio MicaleLucas Figueiredo / MoWA Press
بلال محمد

موعد مباراة منتخب مصر والدومينكان في أولمبياد 2024 والقنوات الناقلة

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تعرف على موعد مباراة منتخب مصر أمام الدومينكان في افتتاح مباريات أولمبياد 2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

يستعد المنتخب المصري، لافتتاح مشواره في بطولة أولمبياد 2024، والتي تستضيفها العاصمة الفرنسية باريس، بمواجهة الدومينكان في الجولة الأولى من دور المجموعات.

ويشارك الفراعنة في المجموعة الثالثة من البطولة، برفقة كل من إسبانيا، أوزبكستان، بالإضافة إلى منتخب الدومينكان.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة مصر والدومينكان في أولمبياد 2024 والقنوات الناقلة....

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ما موعد مباراة مصر والدومينكان في أولمبياد 2024؟

موعد مباراة مصر والدومينكان في أولمبياد 2024، هو يوم الأربعاء 24 يوليو 2024 على ملعب لا بوجوار.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 22:00 بتوقيت مصر والسعودية.

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ما القنوات الناقلة لمباراة مصر والدومينكان في أولمبياد 2024؟

تذاع مباريات أولمبياد 2024 عبر قنوات "بي إن سبورتس"، ستجد مباراة مصر والدومينكان على شاشتها.

شاهد البث المباشر لمباراة مصر والدومينكان في أولمبياد 2024

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المباراةالموعدالقناة الناقلةالملعب
مصر - الدومينكانالأربعاء 24 يوليو 2024،
22:00 مصر والسعودية		beIN Sports 1لا بوجوار

تشكيل مصر المتوقع أمام الدومينكان في أولمبياد 2024:

التشكيل|4-3-3
حراسة المرمىحمزة علاء
خط الدفاععمر فايد- حسام عبد المجيد- أحمد عيد - كريم الدبيس
خط الوسطمحمد النني- محمد شحاتة- أحمد قطة
خط الهجومإبراهيم عادل - أسامة فيصل - أحمد سيد زيزو
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