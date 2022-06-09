موعد مباراة منتخب مصر الودية القادمة والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة مصر وكوريا الجنوبية الودية القادمة، والقنوات الناقلة لها.

يتوجه منتخب مصر إلى كوريا الجنوبية، لخوض تجربة ودية مثيرة للاهتمام، في إطار محاولة إيهاب جلال مدرب "الفراعنة" الجديد لخلق المزيد من الانسجام في صفوف الفريق.

منتخب مصر تعرض لهزة عنيفة، بعد الخسارة من إثيوبيا بهدفين دون رد، في الجولة الثانية من منافسات المجموعات الرابعة في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023.

تلك الخسارة جعلت منتخب مصر يتراجع في ترتيب المجموعة الرابعة إلى المركز الأخير، لكن لحسن حظ "الفراعنة" فإن جميع فرق المجموعة الرابعة تملك الآن ثلاث نقاط.

أما منتخب كوريا الجنوبية، فيواجه مصر من أجل مواصلة استعداداته لخوض منافسات بطولة كأس العالم 2022، والاحتكاك بأكثر من مدرسة كروية مختلفة استعدادًا للمونديال القادم.

ترتيب مجموعات تصفيات أمم إفريقيا 2023، جدول المباريات والقنوات الناقلة

وفي التقرير الآتي يطلعكم جول على موعد المباراة المقبلة لمنتخب مصر أمام كوريا الجنوبية الودية.

ما هو موعد مباراة مصر وكوريا الجنوبية الودية؟

موعد مباراة مصر وكوريا الجنوبية هو الثلاثاء 14 يونيو 2022 على استاد سيول كأس العالم، في العاصمة الكورية.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الواحدة ظهرًا بتوقيت مصر، الثانية بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة مصر وكوريا الجنوبية الودية؟

من المقرر أن تُذاع مباراة كوريا الجنوبية ومصر الودية عبر قناة أون تايم سبورتس المصرية المجانية، وستذاع المباراة على شاشتها حصريًا في الشرق الأوسط.

يمكنك أيضًا متابعة المباراة عن طريق خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع جول.