تعرف على موعد مباراة منتخب مصر القادمة في تصفيات كأس إفريقيا 2025 والقنوات الناقلة..

يستضيف منتخب كاب فيردي، نظيره المصري، في ملعب إستاديو دا فارزيا ضمن مباريات الجولة الخامسة من تصفيات كأس إفريقيا 2025.

يدخل رجال المدرب حسام حسن المباراة وعينهم على تحقيق الفوز من أجل إرسال رسالة للقارة بأن الفراعنة عازمون على الحصول على كأس إفريقيا.

وفي التقرير التالي سنتعرف معًا على موعد مباراة مصر ضد كاب فيردي في الجولة الخامسة من تصفيات كأس إفريقيا 2025 والقنوات الناقلة..

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ما موعد مباراة كاب فيردي ومصر في تصفيات كأس إفريقيا 2025 ؟

موعد مباراة كاب فيردي ومصر في تصفيات كأس إفريقيا 2025 هو يوم الإثنين 11 نوفمبر 2024، على ملعب إستاديو دا فارزيا.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة كاب فيردي ومصر في تصفيات كأس إفريقيا 2025 ؟

تذاع مباريات تصفيات كأس إفريقيا 2025 عبر قنوات بي إن سبورتس .

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