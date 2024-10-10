موعد مباراة منتخب المغرب وإفريقيا الوسطى في تصفيات كأس إفريقيا 2025 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد منتخب المغرب وإفريقيا الوسطى في تصفيات كأس إفريقيا 2025 والقنوات الناقلة..

يستضيف منتخب المغرب، نظيره الإفريقي الأوسطي، في مدينة وجدة ضمن مباريات الجولة الثالثة من تصفيات كأس إفريقيا 2025.

يدخل رجال المدرب وليد الركراكي المباراة وعينهم على تحقيق الفوز ولا شيء آخر من أجل مواصلة تصدر المجموعة الثانية التي وصلوا فيها للنقطة 6 من مباراتين إثر الانتصار على كل من الجابون وليسوتو.

وفي التقرير التالي سنتعرف معًا على موعد مباراة منتخب المغرب وإفريقيا الوسطى في الجولة الثالثة من تصفيات كأس إفريقيا 2026 والقنوات الناقلة..

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ما موعد مباراة منتخب المغرب وإفريقيا الوسطى في تصفيات كأس إفريقيا 2025 ؟

موعد مباراة منتخب المغرب وإفريقيا الوسطى في تصفيات كأس إفريقيا 2025 هو يوم السبت 12 أكتوبر 2024، على الملعب الشرفي بوجدة.

وتنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة 22:00 بتوقيت مصر والسعودية، 20:00 بتوقيت المغرب.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة منتخب المغرب وإفريقيا الوسطى في تصفيات كأس إفريقيا 2025 ؟

تذاع مباريات تصفيات كأس إفريقيا 2025 عبر قنوات بي إن سبورتس .

هواة البث المباشر يمكنهم فعل ذلك عبر تطبيق TOD.

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المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب المشاهدة عبر الإنترنت المعلق المغرب - إفريقيا الوسطى السبت 12 أكتوبر 2024،

22:00 مصر والسعودية، 20:00 المغرب beIN Sports 4 الملعب الشرفي بوجدة TOD جواد بدة

التشكيل المتوقع للمغرب أمام إفريقيا الوسطى في تصفيات كأس إفريقيا 2025

من المتوقع أن يدخل المدرب وليد الركراكي المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل: 4-3-3