تعرف على موعد مباراة منتخب المغرب أمام إسبانيا في نصف نهائي أولمبياد باريس 2024 والقنوات الناقلة...

يستعد المنتخب المغربي، لاستكمال مشواره في بطولة أولمبياد 2024، والتي تستضيفها العاصمة الفرنسية باريس، بمواجهة إسبانيا في دور نصف النهائي.

وحقق أسود الأطلس إنجازًا هو الأهم في تاريخهم الأولمبي، بالوصول إلى نصف نهائي الأولمبياد بعد التغلب على أمريكا بأربعة أهداف نظيفة.

بينما تأهل الإسبان للمربع الذهبي للنسخة الثانية على التوالي بالفوز على اليابان بثلاثة أهداف نظيفة.

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وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة المغرب وإسبانيا في أولمبياد 2024 والقنوات الناقلة....

ما موعد مباراة المغرب وإسبانيا في أولمبياد باريس 2024 ؟

موعد مباراة المغرب وإسبانيا في أولمبياد باريس 2024، هو يوم الإثنين 5 أغسطس 2024 على ملعب ليون.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 22:00 بتوقيت مصر والسعودية، 20:00 بتوقيت المغرب.

ما القنوات الناقلة ل مباراة المغرب وإسبانيا في أولمبياد 2024؟

تذاع مباريات أولمبياد 2024 عبر قنوات "بي إن سبورتس"، ستجد مباراة المغرب وإسبانيا على شاشتها.

وسوف يتم نقل المواجهة عبر beIN Sports HD 1 بجانب القناة المفتوحة بتعليق جواد بدة، كما يتم بث اللقاء عبر المغربية الرياضية.

شاهد البث المباشر لمباراة المغرب وإسبانيا في أولمبياد 2024

هواة البث المباشر يمكنهم الاستمتاع بالمباراة عن طريق تطبيق TOD.

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