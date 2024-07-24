موعد مباراة منتخب المغرب القادمة في أولمبياد باريس 2024 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة منتخب المغرب أمام أوكرانيا في أولمبياد باريس 2024 والقنوات الناقلة...

يستعد المنتخب المغربي، لاستكمال مشواره في بطولة أولمبياد 2024، والتي تستضيفها العاصمة الفرنسية باريس، بمواجهة أوكرانيا في الجولة الثانية من دور المجموعات.

ويشارك أسود الأطلس في المجموعة الثانية من البطولة، برفقة كل من الأرجنتين، العراق، بالإضافة إلى منتخب أوكرانيا.

وقدم المغاربة عرضًا رائعًا في الجولة الأولى أمام الأرجنتين التي تعادلت معهم بصعوبة 2-2 في الرمق الأخير من عمر المباراة.

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وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة المغرب وأوكرانيا في أولمبياد 2024 والقنوات الناقلة....

ما موعد مباراة المغرب وأوكرانيا في أولمبياد باريس 2024 ؟

موعد مباراة المغرب وأوكرانيا في أولمبياد باريس 2024، هو يوم السبت 27 يوليو 2024 على ملعب جيوفروي.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 18:00 بتوقيت مصر والسعودية، 16:00 بتوقيت المغرب.

ما القنوات الناقلة ل مباراة المغرب وأوكرانيا في أولمبياد 2024؟

تذاع مباريات أولمبياد 2024 عبر قنوات "بي إن سبورتس"، ستجد مباراة المغرب وأوكرانيا على شاشتها.

وسوف يتم نقل المواجهة عبر beIN Sports HD 1 بجانب القناة المفتوحة بتعليق جواد بدة، كما يتم بث اللقاء عبر المغربية الرياضية.

شاهد البث المباشر لمباراة المغرب وأوكرانيا في أولمبياد 2024

هواة البث المباشر يمكنهم الاستمتاع بالمباراة عن طريق تطبيق TOD.

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