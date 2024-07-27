موعد مباراة منتخب المغرب القادمة في أولمبياد باريس 2024 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة منتخب المغرب أمام العراق في أولمبياد باريس 2024 والقنوات الناقلة...

يستعد المنتخب المغربي، لاستكمال مشواره في بطولة أولمبياد 2024، والتي تستضيفها العاصمة الفرنسية باريس، بمواجهة العراق في الجولة الثالثة من دور المجموعات.

ويشارك أسود الأطلس في المجموعة الثانية من البطولة، برفقة كل من الأرجنتين، العراق، بالإضافة إلى منتخب أوكرانيا.

وقدم كل من المغاربة والعراقيين بطولة رائعة إلى الآن، ويطمح المنتخبان للعب مباراة قوية تليق بالكرة العربية..

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وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة المغرب والعراق في أولمبياد 2024 والقنوات الناقلة....

ما موعد مباراة المغرب والعراق في أولمبياد باريس 2024 ؟

موعد مباراة المغرب والعراق في أولمبياد باريس 2024، هو يوم الثلاثاء 30 يوليو 2024 على ملعب أليانز ريفيرا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 18:00 بتوقيت مصر والسعودية والعراق، 16:00 بتوقيت المغرب.

ما القنوات الناقلة ل مباراة المغرب والعراق في أولمبياد 2024؟

تذاع مباريات أولمبياد 2024 عبر قنوات "بي إن سبورتس"، ستجد مباراة المغرب والعراق على شاشتها.

وسوف يتم نقل المواجهة عبر beIN Sports HD 1 بجانب القناة المفتوحة بتعليق محمد بركات، كما يتم بث اللقاء عبر المغربية الرياضية.

شاهد البث المباشر لمباراة المغرب وأوكرانيا في أولمبياد 2024

هواة البث المباشر يمكنهم الاستمتاع بالمباراة عن طريق تطبيق TOD.

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