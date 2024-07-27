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جدول مباريات المغرب في أولمبياد باريس 2024
أحمد مجدي

موعد مباراة منتخب المغرب القادمة في أولمبياد باريس 2024 والقنوات الناقلة

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تعرف على موعد مباراة منتخب المغرب أمام العراق في أولمبياد باريس 2024 والقنوات الناقلة...

يستعد المنتخب المغربي، لاستكمال مشواره في بطولة أولمبياد 2024، والتي تستضيفها العاصمة الفرنسية باريس، بمواجهة العراق في الجولة الثالثة من دور المجموعات.

ويشارك أسود الأطلس في المجموعة الثانية من البطولة، برفقة كل من الأرجنتين، العراق، بالإضافة إلى منتخب أوكرانيا.

وقدم كل من المغاربة والعراقيين بطولة رائعة إلى الآن، ويطمح المنتخبان للعب مباراة قوية تليق بالكرة العربية..

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وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة المغرب والعراق في أولمبياد 2024 والقنوات الناقلة....

ما موعد مباراة المغرب والعراق في أولمبياد باريس 2024؟

موعد مباراة المغرب والعراق في أولمبياد باريس 2024، هو يوم الثلاثاء 30 يوليو 2024 على ملعب أليانز ريفيرا.

المباراة التالية

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 18:00 بتوقيت مصر والسعودية والعراق، 16:00 بتوقيت المغرب.

ما القنوات الناقلة لمباراة المغرب والعراق في أولمبياد 2024؟

تذاع مباريات أولمبياد 2024 عبر قنوات "بي إن سبورتس"، ستجد مباراة المغرب والعراق على شاشتها.

وسوف يتم نقل المواجهة عبر beIN Sports HD 1 بجانب القناة المفتوحة بتعليق محمد بركات، كما يتم بث اللقاء عبر المغربية الرياضية.

شاهد البث المباشر لمباراة المغرب وأوكرانيا في أولمبياد 2024

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المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق الملعب
المغرب - العراقالثلاثاء 30 يوليو 2024،
18:00 مصر والسعودية، 16:00 المغرب		beIN Sports HD 1
المغربية الرياضية		محمد بركاتأليانز ريفيرا
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