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بلال محمد

موعد مباراة مصر ونيوزيلندا في كأس عاصمة مصر والقنوات الناقلة

مصرمصر v نيوزيلندامباريات ودية 1نيوزيلندا

تعرف على موعد مباراة منتخب مصر أمام نيوزيلندا في كأس عاصمة مصر، والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

حقبة جديدة يبدأها منتخب مصر، تحت قيادة المدير الفني الجديد حسام حسن، وسيظهر العميد للمرة الأولى مع الفراعنة أمام نيوزيلندا في المباراة الودية التي تجمع بينهما في بطولة كأس عاصمة مصر.

وتستضف مصر، بطولة ودية خلال التوقف الدولي لشهر مارس الحالي، بمشاركة كرواتيا، تونس، نيوزيلندا، بالإضافة إلى المنتخب المصري صاحب الأرض.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة مصر ضد نيوزيلندا الودية، والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

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ما موعد مباراة مصر ونيوزيلندا في كأس عاصمة مصر؟

تقام مباراة مصر ونيوزيلندا في كأس عاصمة مصر يوم الجمعة 22 مارس 2024 على ملعب مصر في العاصمة الإدارية الجديدة.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 21:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية.

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ما القنوات الناقلة لمباراة مصر ونيوزيلندا في كأس عاصمة مصر؟

تذاع مباراة مصر ونيوزيلندا في كأس عاصمة مصر على شبكة قنوات أون تايم سبورتس.

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المباراة

الموعد

القناة الناقلة

الملعب

المعلق
مصر - نيوزيلندا الجمعة 22 مارس 2024
22:00 مصر، 23:00 السعودية		ONTime Sports HD 1مصر في العاصمة الإدارية الجديدةأيمن الكاشف

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام نيوزيلندا في كأس عاصمة مصر

من المتوقع أن يدخل المدرب حسام حسن المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل: 4-3-3

حراسة المرمىأبو جبل
خط الدفاعمحمد هاني - أحمد حجازي - محمد عبد المنعم - محمد حمدي
خط الوسط

مروان عطية - إمام عاشور - حمدي فتحي

خط الهجوم

محمود تريزيجيه - مصطفي محمد - مصطفى فتحي

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