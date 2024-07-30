موعد مباراة مصر وباراجواي في ربع نهائي أولمبياد باريس 2024 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة منتخب مصر أمام باراجواي في ربع نهائي أولمبياد باريس 2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

يستعد المنتخب المصري، لاستكمال مشواره في بطولة أولمبياد 2024، والتي تستضيفها العاصمة الفرنسية باريس، بمواجهة باراجواي في ربع نهائي المسابقة.

وكان المنتخب المصري، قد حقق فوزًا ثمينًا على إسبانيا في الجولة الثالثة ليعزز الفوز الأول له أمام أوزبكستان ويتأهل في صدارة مجموعته.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة مصر وباراجواي في ربع نهائي أولمبياد 2024 والقنوات الناقلة....

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ما موعد مباراة مصر وباراجواي في ربع نهائي أولمبياد باريس 2024 ؟

موعد مباراة مصر وباراجواي في ربع نهائي أولمبياد باريس 2024، هو يوم الجمعة 2 أغسطس 2024 على ملعب مارسيليا "فيلودروم".

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الثامنة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

ما القنوات الناقلة ل مباراة مصر وباراجواي في أولمبياد باريس 2024؟

تذاع مباريات أولمبياد 2024 عبر قنوات "بي إن سبورتس"، ستجد مباراة مصر وباراجواي على شاشتها.

وسوف يتم إذاعة اللقاء عبر beIN Sports HD بتعليق علي محمد علي.

شاهد البث المباشر لمباراة مصر وباراجواي في أولمبياد باريس 2024

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المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق الملعب مصر - باراجواي الجمعة 2 أغسطس 2024،

20:00 مصر والسعودية beIN Sports HD علي محمد علي مارسيليا "فيلودروم"

التشكيل المتوقع لمصر أمام باراجواي في أولمبياد باريس 2024:

من المتوقع أن يدخل المدرب روجيريو ميكالي المباراة بالتشكيل التالي:-