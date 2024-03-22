موعد مباراة مصر القادمة في كأس عاصمة مصر والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة منتخب مصر القادمة في نهائي كأس عاصمة مصر، والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

يستعد المنتخب المصري، لخوض المباراة النهائية لبطولة كأس عاصمة مصر، أمام الفائز من مباراة كرواتيا وتونس.

وافتتح المنتخب المصري، مبارياته في البطولة، بفوز على نيوزيلندا بهدف دون رد، وسيعمل على مواصلة الانتصارت تحت القيادة الفنية الجديدة مع حسام حسن.

وتستضف مصر، بطولة ودية خلال التوقف الدولي لشهر مارس الحالي، بمشاركة كرواتيا، تونس، نيوزيلندا، بالإضافة إلى المنتخب المصري صاحب الأرض.

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في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة مصر القادمة في نهائي كأس عاصمة مصر الودية، والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

ما موعد مباراة مصر القادمة في نهائي كأس عاصمة مصر؟

تقام مباراة مصر في نهائي كأس عاصمة مصر يوم الثلاثاء 26 مارس 2024 على ملعب مصر في العاصمة الإدارية الجديدة.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة مصر في نهائي كأس عاصمة مصر؟

تذاع مباراة مصر في نهائي كأس عاصمة مصر على شبكة قنوات أون تايم سبورتس.

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