موعد مباراة مصر القادمة في كأس أمم إفريقيا 2023 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة منتخب مصر أمام موزمبيق في الجولة الأولى من مجموعات كأس أمم إفريقيا 2023 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

يستهل منتخب مصر، مشواره في كأس أمم إفريقيا 2023، التي تستضيفها ساحل العاج، بمواجهة موزمبيق.

وأسفرت القرعة عن وقوع الفراعنة في المجموعة الثانية، برفقة غانا، والرأس الأخضر، بالإضافة إلى منتخب موزمبيق.

ويسعى الفراعنة، لبداية البطولة بكل قوة لمحاولة معانقة الأميرة السمراء الغائبة عن خزائن المنتخب المصري منذ سنوات.

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وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة مصر وموزمبيق في كأس أمم إفريقيا 2023 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

جدول مباريات ومجموعة مصر في كأس أمم إفريقيا 2023 والقنوات الناقلة

ما هو موعد مباراة مصر وموزمبيق في كأس أمم إفريقيا 2023؟

موعد مباراة مصر وموزمبيق في أمم إفريقيا 2023، هو يوم الأحد 14 يناير 2024 على ملعب فيليكس هوفويت-بواني.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 19:00 بتوقيت مصر، 20:00 السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة مصر وموزمبيق في كأس أمم إفريقيا 2023؟

من المتوقع أن يتم نقل بطولة كأس أمم إفريقيا 2023 عبر قنوات beIN Sports، وبكل تأكيد ستذيع مباراة مصر وموزمبيق عبر شاشتها.