موعد مباراة مصر القادمة في دور الـ 16 في كأس أمم إفريقيا 2023 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة منتخب مصر القادمة في دور الـ 16 من كأس أمم إفريقيا 2023 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

Tod

يستعد منتخب مصر، لخوض مباراة قوية وهامة أمام نظيره كاب فيردي ، ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات لكأس أمم إفريقيا 2023.

لا تفوت متابعة كوكبة من النجوم العالميين في كأس أمم إفريقيا .. اشترك في منصة TOD من هنا

الموضوع يُستكمل بالأسفل

يستعد منتخب مصر، لمواصلة مشواره في بطولة كأس أمم إفريقيا 2023، بعد وصوله إلى مرحلة الأدوار الإقصائية.

ووصل الفراعنة، إلى دور الـ 16 من البطولة، بعد احتلال المركز الثاني في المجموعة، برصيد 3 نقاط، بعد الخسارة من موزمبيق، والتعادل مع غانا وكاب فيردي على الترتيب.

وحتى الآن لم يتحدد منافس المنتخب المصري، في دور الـ 16 إذ سيلعب الفراعنة، مع صاحب المركز الثاني في المجموعة الأخيرة.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة مصر ضمن مباريات دور الـ 16 لكأس أمم إفريقيا 2023، والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

ما موعد مباراة مصر في دور الـ 16 لكأس أمم إفريقيا 2023؟

موعد مباراة مصر في دور الـ 16، من كأس أمم إفريقيا 2023، هو الأحد 28 يناير 2024.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مصر، الثامنة بتوقيت السعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة مصر في دور الـ 16 لكأس أمم إفريقيا 2023؟

مباريات كأس أمم إفريقيا 2023 تذاع على شبكة قنوات "بي إن" القطرية، والتي تعد الناقل الحصري للبطولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لذا يمكنك متابعة مباراة منتخب مصر في دور الـ 16 على قنوات beIN Sports HD Max التي تم تخصيصها لبث مباريات البطولة.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب مصر - وصيف المجموعة السادسة الأحد 28 يناير 2024،

19:00 مصر، 20:00 السعودية beIN Sports HD Max لوران بوكو

تشكيل مصر المتوقع في دور الـ 16 من كأس أمم إفريقيا 2023:

التشكيل| 4-3-3

محمد أبو جبل

محمد حمدي - أحمد حجازي - محمد عبد المنعم - محمد هاني

مروان عطية - حمدي فتحي - إمام عاشور

محمود تريزيجيه - مصطفى محمد - عمر مرموش

Tod