موعد مباراة مصر القادمة في تصفيات كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة مصر وجيبوتي في الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع....

يستعد منتخب مصر، لبداية مشواره في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، عن قارة إفريقيا، بمواجهة جيبوتي.

ويطمح الفراعنة إلى تحقيق الإنجاز والوصول إلى المونديال للمرة الرابعة في تاريخهم، خاصة مع النظام الجديد للمونديال القادم، والذي يضمن مشاركة 9 منتخبات إفريقية.

وأسفرت القرعة عن وقوع المنتخب المصري في المجموعة الأولى من التصفيات برفقة كل من، بوركينا فاسو، غينيا بيساو، سيراليون، إثيوبيا، بالإضافة إلى منتخب جيبوتي.

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في السطور التالية نستعرض لكم في موقع جول،موعد مباراة مصر وجيبوتي، في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026 عن قارة إفريقيا والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع....

ما هو موعد مباراة مصر

موعد مباراة مصر وجيبوتي في تصفيات كأس العالم 2026 هو يوم الأربعاء 15 نوفمبر 2023 على ستاد القاهرة.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة مصر وجيبوتي في تصفيات كأس العالم 2026؟

تذاع مباراة مصر والجزائر الودية عبر قناتي أون تايم سبورتس.