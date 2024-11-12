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التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا
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جدول مباريات وترتيب مجموعة تونس في تصفيات أمم إفريقيا 2025
أحمد مجدي

موعد مباراة مدغشقر وتونس في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025 والقنوات الناقلة

التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيامدغشقر v تونسمدغشقرتونس

تعرف على موعد مباراة مدغشقر وتونس في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع....

يحل المنتخب التونسي، ضيفًا ثقيلًا على مدغشقر ضمن إطار مباريات الجولة الخامسة، من المرحلة النهائية لتصفيات كأس إفريقيا 2025.

ويسعى المنتخب التونسي، للفوز وضمان الوجود في البطولة الإفريقية وهو الذي يتصدر مجموعته برصيد 7 نقاط لكن بفارق نقطة وحيدة عن جزر القمر صاحبة النقاط الست، وجامبيا صاحبة النقاط الخمس، بينما تتذيل مدغشقر المجموعة بنقطتين فقط..

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة مدغشقر وتونس في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025 والقنوات الناقلة..

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ما موعد مباراة مدغشقر وتونس في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025 ؟

تقام مباراة مدغشقر وتونس في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025 يوم الخميس 14 نوفمبر 2024 على ملعب لوفتوس فيرسفيلد.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في السابعة مساء بتوقيت السعودية، الخامسة بتوقيت تونس.

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ما القنوات الناقلة لمباراة مدغشقر وتونس في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025؟

تنقل مباراة مدغشقر وتونس في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025 عبر قنوات بي إن سبورتس.

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المباراةالموعدالقناة الناقلةالملعبالمعلق
مدغشقر - تونسالخميس 14 نوفمبر 2024
19:00 السعودية، 17:00 تونس		beIN SPORTS HD 2لوفتوس فيرسفيلد

عصام الشوالي

التشكيل المتوقع للمنتخب التونسي أمام مدغشقر في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025

التشكيل|4-3-3
حراسة المرمىأمان الله مميش
خط الدفاعمحمد بن حميدة - ياسين مرياح – منتصر الطالبي – رائد بوشنيبة
خط الوسط فرجاني ساسي – عيسى العيدوني – حمزة رفيعة
خط الهجوميوسف المساكني - حنبعل المجبري - سيف الدين الجزيري
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