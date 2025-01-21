تعرف على موعد مباراة مانشستر يونايتد ورينجرز في الجولة السابعة من الدوري الأوروبي 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع....

يستقبل مانشستر يونايتد، نظيره رينجرز، ضمن مباريات الجولة السابعة من الدوري الأوروبي 2024-2025، وهي المباراة التي تجمع بينهما على ملعب أولد ترافورد.

يدخل مانشستر يونايتد، المباراة تحت شعار لا بديل عن الفوز، لمواصلة طريقه نحو التأهل المباشر إلى دور الـ 16 من البطولة، ومصالحة الجماهير بعد المستوى المخيب للآمال في الدوري الإنجليزي.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة مانشستر يونايتد ورينجرز في الدوري الأوروبي 2024-2025 والقنوات الناقلة

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ما موعد مباراة مانشستر يونايتد ورينجرز في الدوري الأوروبي 2024-2025 ؟

موعد مباراة مانشستر يونايتد ورينجرز في الجولة السابعة من الدوري الأوروبي 2024-2025 هو يوم الخميس 23 يناير 2025، على ملعب أولد ترافورد.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشرة بتوقيت السعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد ورينجرز في الدوري الأوروبي 2024-2025 ؟

تذاع مباريات الدوري الأوروبي عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، لذا يمكنك مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ورينجرز عبر قناة beIN Sports 1.

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المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب المعلق مانشستر يونايتد - رينجرز الخميس 23 يناير 2025،

22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 1 أولد ترافورد أحمد البلوشي

تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع أمام رينجرز في الدوري الأوروبي 2024-2025