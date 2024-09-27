موعد مباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام في الدوري الإنجليزي 2024-2025 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام في الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع....

يحل توتنهام، ضيفًا ثقيلًا على مانشستر يونايتد، ضمن مباريات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي 2024-2025، والتي يستقبلها ملعب أولد ترافورد.

مانشستر يونايتد، يدخل المباراة وعينه على النقاط الثلاث لتحسين موقعه في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الذي يحتل به المركز الحادي عشر.

بينما يحتل توتنهام المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بفارق الأهداف عن مانشستر يونايتد بالذات، ولكل منهما 7 نقاط.

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وفي التقرير التالي سنتعرف معًا على موعد مباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام في الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

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ما موعد مباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام في الدوري الإنجليزي 2024-2025؟

موعد مباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام، في الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي 2024-2025، هو الأحد 29 سبتمبر 2024، على ملعب أولد ترافورد.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام في الدوري الإنجليزي 2024-2025؟

تذاع مباريات الدوري الإنجليزي عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، لذا يمكنك مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام عبر قناة beIN Sports 1.

ويمكن متابعة البث المباشر عن طريق تطبيق TOD TV.

وإن كنت ترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

المباراة الموعد القناة الناقلة البث عبر الإنترنت الملعب المعلق مانشستر يونايتد - توتنهام الأحد 29 سبتمبر 2024،

18:30 مصر والسعودية beIN Sports HD 1 TOD TV أولد ترافورد حفيظ دراجي

تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع أمام توتنهام في الدوري الإنجليزي 2024-2025