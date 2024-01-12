تعرف. على موعد مباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام في الدوري الإنجليزي 2023-2024 والقنوات الناقلة

مباراة هامة لحساب الدوري الإنجليزي ستجمع كلًا من مانشستر يونايتد وتوتنهام، في واحدة من المباريات التي باتت من قمم الدوري الإنجليزي بشكل عام.

يونايتد يطمح في مواصلة التعافي من البداية السلبية التي بدأ بها الموسم، بينما يطمح توتنهام لمواصلة المنافسة على الوجود في أفضل المراكز المتقدمة.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام في الدوري الإنجليزي 2023-2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع للفريقين..

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ما موعد مباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام في الدوري الإنجليزي 2023-2024؟

تقام مباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام في الدوري الإنجليزي 2023-2024 يوم الأحد 14 يناير 2024 على ملعب "أولد ترافورد".

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 18:30 بتوقيت مصر، 19:30 بتوقيت السعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام في الدوري الإنجليزي 2023-20243؟

تنقل مباريات الدوري الإنجليزي عبر قنوات. بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري للدوري الإنجليزي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

هواة البث المباشر يمكنهم الاستمتاع بالخدمة عبر تطبيق TOD.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب المعلق مانشستر يونايتد - توتنهام الأحد 14 يناير 2024

18:30 مصر، 19:30 السعودية beIN Sports HD 1 سانت جيمس بارك حفيظ دراجي

التشكيل المتوقع لمانشستر يونايتد

من المتوقع أن يدخل المدرب إريك تين هاج المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل: 4-3-3

أندريه أونانا

لوك شاو - جوني إيفانز - رافاييل فاران - ديوجو دالوت

سكوت ماكتوميناي - كوبي ماينو - برونو فرنانديش

أليخاندرو جارناتشو - ماركوس راشفورد - راسموس هويلوند

التشكيل المتوقع لتوتنهام

من المتوقع أن يدخل المدرب أنجي بوستيكوجلو المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل: 4-3-3

جيجليلمو فيكاريو

بيدرو بورو - ميكي فان دي فين - ديستيني أودوجي - إيميرسون رويال

أوليفر سكيب - بيير إيميل هويبيرج - جيوفاني لو سيلسو

ديان كولوسيفسكي - ريتشارليسون - برينان جونسون