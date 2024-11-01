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Rasmus Hojlund Cole Palmer Man Utd Chelsea 2024-25Getty/GOAL
أحمد مجدي

موعد مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي في الدوري الإنجليزي 2024-2025 والقنوات الناقلة

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تعرف على موعد مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي في الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع....

يستضيف مانشستر يونايتد نظيره تشيلسي في مباراة قوية ضمن مباريات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز 2024-2025 على ملعب أولد ترافورد.

الفريقان يدخلان المباراة وعيونهم على النقاط الثلاثة، مانشستر يونايتد صاحب المركز الثالث عشر يسعى للحاق السفينة الغارقة بفوز يبهج الأنصار الذين تلقوا خبر تعيين المدرب روبن أموريم بترقب.

ولن يتولى أموريم المسؤولية مباشرة، بل سينتظر حتى التوقف الدولي القادم كي يباشر عمله مدربًا للشياطين الحمر، لذا سيكون رود فان نستلروي حاملًا لآمال الشياطين في تلك المواجهة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

بينما تحتل كتيبة المدرب إنزو ماريسكا، المركز الخامس في ترتيب الدوري برصيد 17 نقطة، وتسعى للاقتراب أكثر من مواقع الصدارة لإثبات التطور على يد المدرب الإيطالي.

وفي التقرير التالي سنتعرف معًا على موعد مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي في الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

المباراة التالية

ما موعد مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي في الدوري الإنجليزي 2024-2025؟

موعد مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي، في الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي 2024-2025، هو الأحد 3 نوفمبر 2024، على ملعب أولد ترافورد.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت مصر، السابعة والنصف بتوقيت السعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي في الدوري الإنجليزي 2024-2025؟

تذاع مباريات الدوري الإنجليزي عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، لذا يمكنك مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي عبرها.

ويمكن متابعة البث المباشر عن طريق تطبيق TOD TV.

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المباراةالموعدالقناة الناقلةالبث عبر الإنترنتالملعبالمعلق
مانشستر يونايتد - تشيلسيالأحد 3 نوفمبر 2024
19:30 السعودية، 18:30 مصر		beIN Sports HD 1TOD TVأولد ترافوردحسن العيدروس

تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع أمام تشيلسي في الدوري الإنجليزي 2024-2025

من المتوقع أن يبدأ المدرب رود فان نستلروي المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل| 4-3-3
حراسة المرمىأندريه أونانا
خط الدفاعديوجو دالوت - ماتايس دي ليخت - ليساندرو مارتينيز - نصير مزراوي
خط الوسطكارلوس كاسيميرو - كوبي ماينو - برونو فيرنانديش
خط الهجومأليخاندرو جارناتشو - ماركوس راشفورد - راسموس هويلوند

تشكيل تشيلسي المتوقع أمام مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي 2024-2025

من المتوقع أن يبدأ المدرب إنزو ماريسكا المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل| 4-2-4
حراسة المرمىروبيرت سانشيز
خط الدفاعرييس جايمس - ويسلي فوفانا - ليفي كولويل - مالو جوستو
خط الوسطروميو لافيا - مويسيس كايسيردو
خط الهجومبيدرو نيتو - كول بالمر - نوني مادويكي - نيكولاس جاكسون
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