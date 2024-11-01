موعد مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي في الدوري الإنجليزي 2024-2025 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي في الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع....

يستضيف مانشستر يونايتد نظيره تشيلسي في مباراة قوية ضمن مباريات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز 2024-2025 على ملعب أولد ترافورد.

الفريقان يدخلان المباراة وعيونهم على النقاط الثلاثة، مانشستر يونايتد صاحب المركز الثالث عشر يسعى للحاق السفينة الغارقة بفوز يبهج الأنصار الذين تلقوا خبر تعيين المدرب روبن أموريم بترقب.

ولن يتولى أموريم المسؤولية مباشرة، بل سينتظر حتى التوقف الدولي القادم كي يباشر عمله مدربًا للشياطين الحمر، لذا سيكون رود فان نستلروي حاملًا لآمال الشياطين في تلك المواجهة.

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بينما تحتل كتيبة المدرب إنزو ماريسكا، المركز الخامس في ترتيب الدوري برصيد 17 نقطة، وتسعى للاقتراب أكثر من مواقع الصدارة لإثبات التطور على يد المدرب الإيطالي.

وفي التقرير التالي سنتعرف معًا على موعد مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي في الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

ما موعد مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي في الدوري الإنجليزي 2024-2025؟

موعد مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي، في الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي 2024-2025، هو الأحد 3 نوفمبر 2024، على ملعب أولد ترافورد.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت مصر، السابعة والنصف بتوقيت السعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي في الدوري الإنجليزي 2024-2025؟

تذاع مباريات الدوري الإنجليزي عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، لذا يمكنك مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي عبرها.

ويمكن متابعة البث المباشر عن طريق تطبيق TOD TV.

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المباراة الموعد القناة الناقلة البث عبر الإنترنت الملعب المعلق مانشستر يونايتد - تشيلسي الأحد 3 نوفمبر 2024

19:30 السعودية، 18:30 مصر beIN Sports HD 1 TOD TV أولد ترافورد حسن العيدروس

تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع أمام تشيلسي في الدوري الإنجليزي 2024-2025

من المتوقع أن يبدأ المدرب رود فان نستلروي المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل| 4-3-3 حراسة المرمى أندريه أونانا خط الدفاع ديوجو دالوت - ماتايس دي ليخت - ليساندرو مارتينيز - نصير مزراوي خط الوسط كارلوس كاسيميرو - كوبي ماينو - برونو فيرنانديش خط الهجوم أليخاندرو جارناتشو - ماركوس راشفورد - راسموس هويلوند

تشكيل تشيلسي المتوقع أمام مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي 2024-2025

من المتوقع أن يبدأ المدرب إنزو ماريسكا المباراة بالتشكيل التالي:-