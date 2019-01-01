موعد المباراة القادمة لمانشستر يونايتد ضد واتفورد في الدوري الإنجليزي الممتاز

تعرف على موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد واتفورد في إطار مباريات الجولة 18 من الدوري الإنجليزي الممتاز، وما هي القنوات الناقلة للمباراة؟

يحل مانشستر يونايتد ضيفًا ثقيلًا للغاية على فريق واتفورد، في المباراة التي ستجمع الفريقين معًا وذلك يوم الأحد المقبل 22 ديسمبر 2019 ميلاديًا، الموافق 25 ربيع الآخر 1441 هجريًا، وذلك في إطار مباريات الجولة 18 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

يحتل الشياطين الحمر المركز السادس في الوقت الراهن، ويسعى الفريق بقيادة سولشار لتعويض التعثر في الجولة الماضية أمام إيفرتون من أجل مواصلة الضغط على المركز الرابع المؤهل لدوري أبطال أوروبا، في لقاء لن يكون سهل أبدًا للضيوف برغم الحال السئ الذي يمر به أصحاب الأرض.

يتواجد فريق واتفورد في المركز الأخير ولكنه في الجولة الماضية استطاع تقديم أداء جيد للغاية تحت قيادة مدربه الجديد بيرسون أمام ليفربول وكان قريبًا من الحصول على نتيجة إيجابية، لولا سوء الحظ وعدم التوفيق بعد أن أضاع الفريق أكثر من فرصة شبه محققة للتقدم في النتيجة قبل أن يتألق صلاح ويحرز هدفين رائعين.

الآن نتعرف على موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد واتفورد، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

هالاند يوقع على قميص مانشستر يونايتد

موعد مباراة واتفورد ضد مانشستر يونايتد والقنوات الناقلة