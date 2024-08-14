موعد مباراة مانشستر يونايتد وفولهام في الدوري الإنجليزي 2024-2025 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة مانشستر يونايتد وفولهام في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع....

يستضيف ملعب أولد ترافورد مباراة افتتاح الدوري الإنجليزي 2024-2025، حيث يبدأ موسم الموسم الجديد بلقاء مانشستر يونايتد وفولهام.

يدخل الشياطين الحُمر المباراة لتحقيق أولى خطواتهم نحو اللقب الغائب منذ موسم 2012-2013، ويرغب الفريق في إعادة الإنجازات القديمة وتحقيق أماني الجماهير في الحصول على بطولة الدوري.

وفي التقرير التالي سنتعرف معًا على موعد مانشستر يونايتد وفولهام في الجولة الافتتاحية من الدوري الإنجليزي 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

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ما موعد مباراة مانشستر يونايتد وفولهام في الدوري الإنجليزي 2024-2025 ؟

موعد مباراة مانشستر يونايتد وفولهام في الدوري الإنجليزي 2024-2025 هو يوم الجمعة 16 أغسطس 2024، على ملعب أولد ترافورد.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت مصر والسعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد وفولهام في الدوري الإنجليزي 2024-2025 ؟

تذاع مباريات الدوري الإنجليزي عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، لذا يمكنك مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وفولهام عبر قناة beIN Sports 1، وبتعليق خليل البلوشي.

هواة البث المباشر يمكنهم فعل ذلك عبر تطبيق TOD.

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المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب مانشستر يونايتد - فولهام الجمعة 16 مايو 2024،

22:00 مصر والسعودية beIN Sports HD 1 أولد ترافورد

التشكيل المتوقع لمانشستر يونايتد أمام فولهام في الدوري الإنجليزي 2024-2025: