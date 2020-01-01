موعد مباراة مانشستر يونايتد القادمة ضد تشيلسي في الدوري الإنجليزي

تعرف على موعد مباراة مانشستر يونايتد القادمة ضد تشيلسي في الجولة السادسة والعشرون من الدروي الإنجليزي الممتاز 2019-20 والقنوات الناقلة

ندى الشافعي

يستضيف فريق تشيلسي نظيره مانشستر يونايتد على ملعبه ستامفورد بريدج، في قمة مباريات الجولة الـسادسة والعشرون من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الإثنين 17 فبراير 2020 ميلادياً، الموافق 22 جمادي الأخر 1441 هجرياً، في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة.

استطاع تشيلسي القفز إلى المركز الرابع في ترتيب جدول الدوري برصيد 41 نقطة بعد تعادله مع ليستر سيتي الجولة الماضية، أما الشياطين الحمر بعد التعادل السلبي مع وولفرهامبتون هبط إلى المركز السادس برصيد 35 نقطة متعادلاً مع الذئاب ويسبقهم فقط بفارق الأهداف.

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بالتأكيد سيحاول فريق أوله جونار سولشار الذي أصبح مهدد بالرحيل بعد سوء نتائج الأحمر هذا الموسم أن يحسن موقف فريقه في الدوري الإنجليزي، وبالتأكيد يضع البلوز عينيه الأن علي الاستمرار في التقدم أكثر ليصبح وصيف الدوري إذا تعثر ليستر سيتي ومانشستر سيتي.

وفي هذا التقرير سنتعرف على موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد تشيلسي، القنوات الناقلة وأكثر..

مانشستر يونايتد يواصل نزيف النقاط بتعادل سلبي مع ولفرهامبتون

موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد تشيلسي والقنوات الناقلة