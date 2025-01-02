تعرف على موعد مباراة مانشستر سيتي ووست هام في الجولة الـ 20 من الدوري الإنجليزي 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع....

يستقبل ملعب الاتحاد، مباراة هامة وقوية تجمع بين مانشستر سيتي ووست هام، ضمن مواجهات الجولة العشرين من الدوري الإنجليزي 2024-2025.

مانشستر سيتي، يدخل المباراة بهدف تحقيق الفوز الثاني على التوالي بعدما عاد لسكة الانتصارات بالفوز على ليستر سيتي في الجولة الماضية، وسيعمل على الخروج بنقاط المباراة كاملة، لتحسين موقفه في جدول الترتيب وهو الذي يحتل المركز السادس.

ويحتل وست هام المركز الثالث عشر وسيطمح لإسقاط فريق المدرب بيب جوارديولا في تعثر جديد من أجل تحسين موقعه في ترتيب الدوري الإنجليزي..

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وفي التقرير التالي سنتعرف معًا على موعد مباراة مانشستر سيتي ووست هام في الدوري الإنجليزي 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

ما موعد مباراة مانشستر سيتي ووست هام في الدوري الإنجليزي 2024-2025؟

موعد مباراة مانشستر سيتي ووست هام في الجولة العشرين من الدوري الإنجليزي 2024-2025، السبت 4 يناير 2025، على ملعب الاتحاد.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الخامسة مساء بتوقيت مصر، السادسة بتوقيت السعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ووست هام في الدوري الإنجليزي 2024-2025؟

تذاع مباريات الدوري الإنجليزي عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، لذا يمكنك مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ووست هام في الدوري الإنجليزي عبر قناة beIN Sports HD 1.

ويمكن متابعة البث المباشر عن طريق تطبيق TOD TV.

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المباراة الموعد القناة الناقلة البث عبر الإنترنت الملعب مانشستر سيتي - وست هام السبت 4 يناير 2025،

17:00 مصر، 18:00 السعودية beIN Sports HD 1 TOD TV الاتحاد

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام وست هام في الدوري الإنجليزي 2024-2025