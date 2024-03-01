موعد مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي 2023-2024، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد المباراة المرتقبة بين مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد في الديربي بالدوري الإنجليزي 2023-2024، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

ينتظر الجمهور الإنجليزي قمة جديدة وديربي مانشستر بين كتيبة السيتي واليونايتد على ملعب الأول "الاتحاد" ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من البريمييرليج.

مانشستر سيتي يحتل وصافة ترتيب الدوري الإنجليزي بفارق نقطة وحيدة عن ليفربول، بينما يحتل المركز السادس فريق مانشستر يونايتد ويطمح لمواصلة مشواره نحو المربع الذهبي.

الآن سنتعرف سويًا على موعد ديربي مانشستر بين مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي 2023-2024، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع، وكيف تتابعها عبر الإنترنت وأكثر من ذلك.

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جدول مباريات الدوري الإنجليزي 2023-2024 القنوات الناقلة والترتيب

ما هو موعد مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد في الديربي بالدوري الإنجليزي 2023-2024؟

موعد مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي 2023-2024 هو يوم الأحد الموافق 3 مارس 2024، على ملعب الاتحاد.

ومن المنتظر أن تنطلق المباراة في السادسة والنصف مساءً بتوقيت السعودية، الخامسة والنصف بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد في الديربي بالدوري الإنجليزي 2023-2024؟

تذيع مباريات الدوري الإنجليزي في الشرق الأوسط قناة beIN SPORTS القطرية، وبالتأكيد ستجد المباراة على شاشتها.

وخصصت الشبكة قناة beIN Sports HD 1 بتعليق حفيظ الدراجي.

كيف تشاهد مباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي في الديربي بالدوري الإنجليزي 2023-2024؟ عبر الإنترنت؟

هواة البث المباشر يمكنهم الاستمتاع بالخدمة التي تطبيق TOD..

وإن كنت خارج منطقة الشرق الأوسط وترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

المباراة الموعد القناة الناقلة المشاهدة عبر الإنترنت التعليق الملعب مانشستر سيتي - مانشستر يونايتد الأحد 3 مارس 2024

18:30 السعودية، 17:30 مصر beIN Sports HD 1 TOD حفيظ الدراجي الاتحاد

ما هو تاريخ مواجهات مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد في المسابقات الرسمية؟

بشكل عام، خاض كل من مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد مباريات ضد بعضهما البعض في 188 مناسبة، فاز مانشستر سيتي في 58 مناسبة، وفاز مانشستر يونايتد في 77 مناسبة وتعادلا في 53 مناسبة.

الجدول التالي يستعرض لكم التاريخ التفصيلي للمواجهات بين الفريقين في كل البطولات، على الصعيد الرسمي وحتى آخر مباراة جرت بينهما.

البطولات عدد المباريات فوز مانشستر سيتي فوز مانشستر يونايتد التعادل الدوري الإنجليزي 169 51 66 52 كأس الاتحاد الإنجليزي 10 4 6 0 كأس الرابطة الإنجليزية 7 3 3 1 الدرع الخيرية 2 0 2 0 الإجمالي 188 58 77 53

ما هي إصابات وغيابات مانشستر سيتي قبل الديربي ومتى تعود؟

إصابتان فقط لدى مانشستر سيتي قبل مباراة ديربي مانشستر، تتمثلان في كل من جاك جريليش ويوشكو جفارديول.. بخلاف ذلك، يملك المدرب بيب جوارديولا كل عناصره جاهزة لمواجهة الجار المانشستراوي..

اللاعب الإصابة موعد العودة جاك جريليش الفخذ - الحوض 31 مارس 2024 يوشكو جفارديول عقب القدم 3 مارس 2024

ما هي إصابات وغيابات مانشستر يونايتد قبل الديربي ومتى تعود؟

يمتلك مانشستر يونايتد عددًا من الإصابات الهامة بين صفوفه على رأسها غياب مهاجمه راسموس هويلوند..

اللاعب الإصابة موعد العودة راسموس هويلوند إصابة عضلية مارس 2024 هاري ماجواير مشاكل لياقة بدنية غير محدد لوك شو إصابة عضلية غير محدد ليساندرو مارتينيز الرباط الجانبي للركبة مايو 2024 تايريل مالاتسيا عمليتان في الركبة أبريل 2024 أنتوني مارتيال جراحة في الفخذ غير معروف ماسون ماونت العضلة الخلفية عير محدد أرون وان بيساكا أوتار الركبة مارس - أبريل 2024

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع للديربي أمام مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي 2023-2024؟

من المتوقع أن يدخل المدرب بيب جوارديولا المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل: 4-3-3

حراسة المرمى إيديرسون خط الدفاع ناثان آكي - جون ستونز - مانويل أكانجي - كايل ووكر خط الوسط رودري - ماتيو كوفاتشيتش - برناردو سيلفا خط الهجوم فيل فودين - خوليان ألفاريز - إرلينج هالاند

تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع للديربي أمام مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي 2023-2024؟

من المتوقع أن يدخل المدرب إريك تين هاج المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل: 4-3-3