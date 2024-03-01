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Manchester City Manchester United Premier League 2023/2024Getty
شاهد ديربي مانشستر عبر
أحمد مجدي

موعد مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي 2023-2024، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

الدوري الإنجليزي الممتازManchester Unitedمانشستر سيتيمانشستر سيتي v Manchester United

تعرف على موعد المباراة المرتقبة بين مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد في الديربي بالدوري الإنجليزي 2023-2024، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

ينتظر الجمهور الإنجليزي قمة جديدة وديربي مانشستر بين كتيبة السيتي واليونايتد على ملعب الأول "الاتحاد" ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من البريمييرليج.

مانشستر سيتي يحتل وصافة ترتيب الدوري الإنجليزي بفارق نقطة وحيدة عن ليفربول، بينما يحتل المركز السادس فريق مانشستر يونايتد ويطمح لمواصلة مشواره نحو المربع الذهبي.

الآن سنتعرف سويًا على موعد ديربي مانشستر بين مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي 2023-2024، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع، وكيف تتابعها عبر الإنترنت وأكثر من ذلك.

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جدول مباريات الدوري الإنجليزي 2023-2024 القنوات الناقلة والترتيب

ما هو موعد مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد في الديربي بالدوري الإنجليزي 2023-2024؟

موعد مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي 2023-2024 هو يوم الأحد الموافق 3 مارس 2024، على ملعب الاتحاد.

ومن المنتظر أن تنطلق المباراة في السادسة والنصف مساءً بتوقيت السعودية، الخامسة والنصف بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد في الديربي بالدوري الإنجليزي 2023-2024؟

تذيع مباريات الدوري الإنجليزي في الشرق الأوسط قناة beIN SPORTS القطرية، وبالتأكيد ستجد المباراة على شاشتها.

وخصصت الشبكة قناة beIN Sports HD 1 بتعليق حفيظ الدراجي.

كيف تشاهد مباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي في الديربي بالدوري الإنجليزي 2023-2024؟ عبر الإنترنت؟

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المباراةالموعدالقناة الناقلةالمشاهدة عبر الإنترنتالتعليقالملعب
مانشستر سيتي - مانشستر يونايتدالأحد 3 مارس 2024
18:30 السعودية، 17:30 مصر		beIN Sports HD 1TODحفيظ الدراجيالاتحاد

ما هو تاريخ مواجهات مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد في المسابقات الرسمية؟

بشكل عام، خاض كل من مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد مباريات ضد بعضهما البعض في 188 مناسبة، فاز مانشستر سيتي في 58 مناسبة، وفاز مانشستر يونايتد في 77 مناسبة وتعادلا في 53 مناسبة.

الجدول التالي يستعرض لكم التاريخ التفصيلي للمواجهات بين الفريقين في كل البطولات، على الصعيد الرسمي وحتى آخر مباراة جرت بينهما.

البطولاتعدد المبارياتفوز مانشستر سيتيفوز مانشستر يونايتدالتعادل
الدوري الإنجليزي169516652
كأس الاتحاد الإنجليزي10460
كأس الرابطة الإنجليزية7331
الدرع الخيرية2020
الإجمالي188587753

ما هي إصابات وغيابات مانشستر سيتي قبل الديربي ومتى تعود؟

إصابتان فقط لدى مانشستر سيتي قبل مباراة ديربي مانشستر، تتمثلان في كل من جاك جريليش ويوشكو جفارديول.. بخلاف ذلك، يملك المدرب بيب جوارديولا كل عناصره جاهزة لمواجهة الجار المانشستراوي..

اللاعبالإصابةموعد العودة
جاك جريليشالفخذ - الحوض31 مارس 2024
يوشكو جفارديولعقب القدم3 مارس 2024

ما هي إصابات وغيابات مانشستر يونايتد قبل الديربي ومتى تعود؟

يمتلك مانشستر يونايتد عددًا من الإصابات الهامة بين صفوفه على رأسها غياب مهاجمه راسموس هويلوند..

اللاعبالإصابةموعد العودة
راسموس هويلوندإصابة عضليةمارس 2024
هاري ماجوايرمشاكل لياقة بدنيةغير محدد
لوك شوإصابة عضليةغير محدد
ليساندرو مارتينيزالرباط الجانبي للركبةمايو 2024
تايريل مالاتسياعمليتان في الركبةأبريل 2024
أنتوني مارتيالجراحة في الفخذغير معروف
ماسون ماونتالعضلة الخلفيةعير محدد
أرون وان بيساكاأوتار الركبةمارس - أبريل 2024

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع للديربي أمام مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي 2023-2024؟

من المتوقع أن يدخل المدرب بيب جوارديولا المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل: 4-3-3

حراسة المرمىإيديرسون
خط الدفاعناثان آكي - جون ستونز - مانويل أكانجي - كايل ووكر
خط الوسطرودري - ماتيو كوفاتشيتش - برناردو سيلفا
خط الهجومفيل فودين - خوليان ألفاريز - إرلينج هالاند

تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع للديربي أمام مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي 2023-2024؟

من المتوقع أن يدخل المدرب إريك تين هاج المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل: 4-3-3

حراسة المرمىأندريه أونانا
خط الدفاعديوجو دالوت - جوني إيفانز - رافاييل فاران - فيكتور ليندلوف
خط الوسطكارلوس كاسيميرو - كوبي ماينو - برونو فيرنانديش
خط الهجومأليخاندرو جارناتشو - أنتوني - ماركوس راشفورد

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