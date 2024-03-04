موعد مباراة مانشستر سيتي وكوبنهاجن في دوري أبطال أوروبا 2023-24 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة مانشستر سيتي وكوبنهاجن في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا 2023-2024، والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع للفريقين...

يستعد مانشستر سيتي، لاستضافة نظيره كوبنهاجن ضمن إياب مباريات دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا 2023-2024، على ملعب الاتحاد.

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وكان مانشستر سيتي، قد حسم مباراة الذهاب لصالحه بثلاثة أهداف مقابل هدف، ووقع قدمًا في الدور ربع النهائي من المسابقة.

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ويدخل مانشستر سيتي، المباراة بمعنويات مرتفعة بعد سلسلة من النتائج الجيدة في الفترة الماضية، وسيأمل مواصلة طريقه نحو البطولات لإسعاد الجماهير، ومواصلة مشواره في الحفاظ على لقبه في دوري أبطال أوروبا.

وفي السطور التالية، يقدم "GOAL.com" كل ما تريد معرفته عن مباراة مانشستر سيتي وكوبنهاجن في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا 2023-2024...

ما موعد مباراة مانشستر سيتي وكوبنهاجن في دوري أبطال أوروبا 2023-2024؟

موعد مباراة مانشستر سيتي وكوبنهاجن في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا 2023-2024 هو الأربعاء الموافق 6 مارس 2024 على ملعب الاتحاد.

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وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر مساءً بتوقيت السعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وكوبنهاجن في دوري أبطال أوروبا 2023-2024؟

تملك شبكة "beIN Sports" القطرية حقوق بث مباريات دوري أبطال أوروبا 2023-2024 حصريًا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وبالتأكيد ستذيع مباراة مانشستر سيتي وكوبنهاجن عبر إحدى قنواتها.

هواة البث المباشر يمكنهم الاستمتاع بالمباراة عبر تطبيق TOD.

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المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب مانشستر سيتي - كوبنهاجن الأربعاء 6 مارس 2024،

22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN SPORTS HD 2 الاتحاد

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع لمواجهة كوبنهاجن في دوري أبطال أوروبا 2023-2024

من المتوقع أن يدخل المدرب بيب جوارديولا المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل: 4-3-3

حراسة المرمى إيدرسون خط الدفاع ناثان أكي - جون ستونز - روبن دياش - آكانجي خط الوسط رودري - كيفين دي بروينه - برناردو سيلفا خط الهجوم دوكو - إرلينج هالاند - فيل فودين

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