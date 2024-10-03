موعد مباراة مانشستر سيتي وفولهام في الدوري الإنجليزي 2024-2025 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة مانشستر سيتي وفولهام في الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع....

يستضيف مانشستر سيتي، نظيره فولهام، ضمن مباريات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي 2024-2025، والتي يستقبلها معلب الاتحاد.

مانشستر سيتي، يدخل المباراة بهدف مصالحة جماهيره بعد السقوط في المباراة الماضية أمام توتنهام، وسيعمل على استعادة نغمة الانتصارات لملاحقة ليفربول، على قمة الدوري.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 14 نقطة، بالتساوي مع آرسنال وبفارق نقطة عن ليفربول المتصدر، بينما يحتل فولهام المركز السادس من الدوري ومعه 11 نقطة.

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وفي التقرير التالي سنتعرف معًا على موعد مباراة مانشستر سيتي وفولهام في الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

ما موعد مباراة مانشستر سيتي وفولهام في الدوري الإنجليزي 2024-2025؟

موعد مباراة مانشستر سيتي وفولهام، في الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي 2024-2025، هو السبت 5 أكتوبر 2024، على ملعب الاتحاد.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الخامسة عصرًا بتوقيت مصر والسعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وفولهام في الدوري الإنجليزي 2024-2025؟

تذاع مباريات الدوري الإنجليزي عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، لذا يمكنك مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وفولهام عبر قناة beIN Sports 1.

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المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب مانشستر سيتي - فولهام السبت 5 أكتوبر 2024،

17:00 مصر والسعودية beIN Sports HD 1 الاتحاد

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام فولهام في الدوري الإنجليزي 2024-2025: