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Phil Foden Man City Cole Palmer Chelsea(C)Getty Images
أحمد مجدي

موعد مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي في الدوري الإنجليزي 2024-2025 والقنوات الناقلة

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تعرف على موعد مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي في الدوري الإنجليزي 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع....

يستقبل مانشستر سيتي، نظيره تشيلسي، ضمن مباريات الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الإنجليزي 2024-2025، وهي المباراة التي تجمع بينهما على ملعب الاتحاد.

يدخل الفريقان بنية الفوز ولا شيء آخر وكل طرف يطمح لتحسين موقعه في المنافسة، وخصوصًا فريق المدرب بيب جوارديولا الذي يريد مصالحة أنصاره بعد الخسارة من باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي في الدوري الإنجليزي 2024-2025 والقنوات الناقلة

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ما موعد مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي في الدوري الإنجليزي 2024-2025 ؟

موعد مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي في الدوري الإنجليزي 2024-2025 هو يوم السبت 25 يناير 2025، على ملعب الاتحاد.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مصر، الثامنة والنصف بتوقيت السعودية.

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ما القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وتشيلسي في الدوري الإنجليزي 2024-2025 ؟

تذاع مباريات الدوري الإنجليزي عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، لذا يمكنك مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي في الدوري الإنجليزي عبر قناة beIN Sports 1.

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المباراةالموعدالقناة الناقلةالملعب
مانشستر سيتي - تشيلسيالسبت 25 يناير 2025،
19:30 مصر، 20:30 السعودية		beIN Sports HD 1الاتحاد

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام تشيلسي في الدوري الإنجليزي 2024-2025

التشكيل| 4-2-3
حراسة المرمىإيديرسون
خط الدفاعيوشكو جفارديول - مانويل أكانجي - عبد القادر خوسانوف - ريكو ليويس
خط الوسطكيفين دي بروينه - إلكاي جوندوجان
خط الهجومجاك جريليش - فيل فودين - عمر مرموش - إرلينج هالاند

تشكيل تشيلسي المتوقع أمام مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2024-2025

التشكيل| 4-2-4
حراسة المرمىروبرت سانشيز
خط الدفاعمارك كوكوريا - توسين أداربايويو - ليفي كولويل - ريس جيمس
خط الوسطمويسيس كايسيدو - إنزو فيرنانديز
خط الهجومجادون سانشو - كول بالمر - نوني مادويكي - نيكولاس جاكسون

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