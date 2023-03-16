موعد مباراة مانشستر سيتي وبيرنلي في كأس الاتحاد الإنجليزي 2022-23 والقنوات الناقلة

موقع "جول" يقدم لكم كل التفاصيل المتعلقة بمباراة مانشستر سيتي وبيرنلي في كأس الاتحاد الإنجليزي، وكيف تتابعها في الشرق الأوسط بشكل عام.
مانشستر سيتي ضد بيرنلي: التاريخ وموعد انطلاق المباراة
المباراة
مانشستر سيتي - بيرنلي
التاريخ
18 مارس 2023
موعد الانطلاق
19:45 مصر، 20:45 السعودية
الملعب
الاتحاد
كيف تشاهد مباراة مانشستر سيتي وبيرنلي على التلفزيون؟ وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟
يمكنكم مشاهدة مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي بشكل عام عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية، وبالطبع ستكون مباراة مانشستر سيتي وبيرنلي منقولة عبر شاشتها.
ستنقل المباراة عبر قناة beIN Sporths 1 HD Premium ويمكنكم مشاهدتها عبر هذه القناة حصريًا في الشرق الأوسط.
ولمن لم يستطع مشاهدتها عبر التلفزيون، يمكنه أن يتابعها عبر الإنترنت من خلال خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع "جول" والتي تأتي قبل المباراة بنصف ساعة.
المنطقة
القنوات الناقلة
البث المباشر
الشرق الأوسط
beIN Sports
جول
تشكيلة وأخبار فريق بيرنلي
التشكيل المتوقع لبيرنلي
Position
Players
حراسة المرمى
موريتش
خط الدفاع
إيكدال - بيير - ماتسين
خط الوسط
فيتينيو - روبرتس - كولين - جوموندسون - بارنز
خط الهجوم
تيلا - زروري
تشكيلة وأخبار فريق مانشستر سيتي
التشكيل المتوقع لمانشستر سيتي
Position
Players
حراسة المرمى
إيديرسون
خط الدفاع
دياش - أكانجي - ووكر - ليويس
خط الوسط
رودري - جوندوجان
الهجوم
فودين - جريليش - محرز - هالاند
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