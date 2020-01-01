موعد مباراة مانشستر سيتي وبورتو في دوري الأبطال والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة مانشستر سيتي وبورتو في الجولة الأولى من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

يواجه نادي مانشستر سيتي الإنجليزي نادي بورتو البرتغالي في الجولة الأولى من مباريات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء الموافق 21 أكتوبر 2020 على ملعب ستاد الاتحاد في إنجلترا في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

غادر السيتي دوري الأبطال الموسم الماضي من الدور ربع النهائي بعد أن خسر مباراته أمام نادي ليون الفرنسي بنتيجة ٣-١، وإقامة المباراة على أرض الفريق الإنجليزي وسط جماهيره يعطى حافز أكتر للفريق لتحقيق المكسب والتأهل لأدوار متقدمة، ويأمل الفريق الظهور بشكل مميز وأداء قوي وتحقيق أفضل النتائج للمنافسة على البطولة بقوة.

بينما يطمح نادي بورتو لتحقيق نتيجة إيجابية والخروج لو بنقطة إن لم يستطع إقتناص الفوز خارج دياره، ويعتبر الفريق البرتغالي ذو قوة لايستهان بها، وهو بطل الدوري في بلاده للموسم الماضي.

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والآن نتعرف سويًا على موعد مباراة مانشستر سيتي وبورتو، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

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ما هو موعد مباراة مانشستر سيتي وبورتو؟

موعد مباراة مانشستر سيتي وبورتو هو يوم الأربعاء 21 أكتوبر 2020، الموافق 4 ربيع الأول 1442 هجريًا.

ستنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وبورتو؟

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس الحقوق التلفزيونية الحصرية لنقل دوري أبطال أوروبا ومن المقرر أن تُذاع المباراة عبر القناة رقم 2.

المباراة الملعب الموعد القنوات الناقلة مانشستر سيتي - بورتو الاتحاد الأربعاء 21 أكتوبر 2020،

4 ربيع الأول 1442،

21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports HD 2

ماهو التشكيل المتوقع لمانشستر سيتي؟

يغيب زينتشينكو ولابورت وميندي ودي بروينه وجابرييل جيسوس عن مانشستر سيتي للإصابة، ومن المتوقع أن يكون التشكيل كالتالي.

في حراسة المرمى إيدرسون في خط الدفاع ووكر ودياس وأكي وكانسيلو، في خط الوسط جوندوان وفيرناندينيو وبيرناردو سيلفا، في الهجوم محرز وستيرلينج وتوريس.

التشكيل | 4-3-3

إيدرسون

جواو كانسيلو - ناثان أكي - روبين دياش - كايل ووكر

بيرناردو سيلفا - فيرناندينيو - إلكاي جوندوجان

فيران توريس - رحيم ستيرلينج - رياض محرز

ما هو التشكيل المتوقع لبورتو؟

يعاني بورتو من غياب لاعب واحد فقط هو الحارس مباي، ولن يغيب أي لاعب آخر في مباراة دوري أبطال أوروبا أمام مانشستر سيتي .

ومن المتوقع أن يكون تشكيل نادي بورتو كالتالي..

التشكيل | 4-3-3

ديوجو كوستا

زايدو سانوسي - بيبي - تشانسيل مبيمبا - ويلسون مانافا

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