تعرف على موعد مباراة مانشستر سيتي أمام بايرن ميونخ الودية، والتي تقام ضمن تحضيرات الفريقين لمنافسات موسم 2023-24، وما هي القنوات الناقلة؟

يتجدد اللقاء من جديد بين اثنين من كبار الكرة الأوروبية، وهما بايرن ميونخ ومانشستر سيتي، ولكن هذه المرة في مباراة ودية ضمن استعدادات الفريقين للموسم الجديد 2023-24.

ويخوض الفريقان معسكرًا اعدادي للموسم الجديد، ويتواجدا حاليًا في اليابان، لإقامة المعسكر وسيجمعهما لقاء ودي مثير.

المباراة ستكون هي الثانية لمانشستر سيتي، عقب مباراة يوكاهاما، وستكون الأولى للفريق البافاري.

وفي التقرير التالي من موقع جول سنتعرف معًا على موعد مباراة مانشستر سيتي وبايرن ميونخ الودية 2023، والقنوات الناقلة.

ما هو موعد مباراة مانشستر سيتي وبايرن ميونخ الودية في صيف 2023؟

من المقرر إقامة مباراة مانشستر سيتي وبايرن ميونخ، الودية في المعسكر التحضيري للفريقين، في اليابان، يوم الأربعاء 26 يوليو 2022، على ملعب اليابان الوطني.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرًا بتوقيت مصر والسعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وبايرن ميونخ الودية في صيف 2023؟

حصلت قناة أبو ظبي الرياضية على حقوق بث المباراة عبر شاشتها للجمهور، في الشرق الأوسط.