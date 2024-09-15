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بلال محمد

موعد مباراة مانشستر سيتي وإنتر في دوري أبطال أوروبا 2024-2025 والقنوات الناقلة

مانشستر سيتي v إنتردوري أبطال أوروبامانشستر سيتيإنتر

تعرف على موعد مباراة مانشستر سيتي وإنتر في الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع....

يستقبل ملعب الاتحاد، قمة من قمم الكرة الأوروبية، والتي ستجمع مانشستر سيتي مع إنتر، في الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا 2024-2025 بثوبه الجديد.

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وتغير نظام دوري أبطال أوروبا، والذي يشارك فيه 36 فريقًا، سيتم تقسيمهم إلى 4 تصنيفات وسيلعب كل فريقين من كل تصنيف سويًا بنظام الذهاب والإياب، ويتأهل أصحاب المراكز من الأول إلى الثامن يتأهلون مباشرة إلى الدور الثاني، وأصحاب المراكز من 9 إلى 24 فيخوضون ملحقًا بنظام الذهاب والعودة لتحديد 8 فرق تشارك في الدور الثاني إلى جانب المتأهلين الثمانية.

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مانشستر سيتي، يدخل المباراة بمعنويات مرتفعة ويهدف لمواصلة البداية القوية للموسم الحالي، وتأكيد أنه سيكون منافسًا قوية على البطولة هذا الموسم، على الجانب الآخر إنتر، الذي بدايته للموسم في الدوري الإيطالي لم تكن هي الأفضل، سيطمح للخروج بنتيجة إيجابية أمام الفريق السماوي، لمصالحة الجماهير عقب التعادل الأخير أمام مونزا.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة مانشستر سيتي وإنتر في دوري أبطال أوروبا 2024-2025 والقنوات الناقلة

المباراة التالية

ما موعد مباراة مانشستر سيتي وإنتر في دوري أبطال أوروبا 2024-2025 ؟

موعد مباراة مانشستر سيتي وإنتر في الجولة الأولى دوري أبطال أوروبا 2024-2025 هو يوم الأربعاء 18 سبتمبر 2024، على ملعب الاتحاد.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وإنتر في دوري أبطال أوروبا 2024-2025 ؟

تذاع مباريات دوري أبطال أوروبا عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، لذا يمكنك مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وإنتر عبر قناة beIN Sports 1.

ويمكن متابعة البث المباشر عن طريق تطبيق TOD TV.

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المباراةالموعدالقناة الناقلةالملعبالمشاهدة عبر الإنترنتالمعلق
مانشستر سيتي - إنترالأربعاء 18 سبتمبر 2024،
22:00 مصر والسعودية		beIN Sports HD 1الاتحادTODعصام الشوالي

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام إنتر في دوري أبطال أوروبا 2024-2025:

التشكيل| 4-3-3
حراسة المرمىإيدرسون
خط الدفاعلويس - ستونز - روبين دياش - جيفارديول
خط الوسطرودري - كوفاسيتش - دي بروينه
خط الهجومجاك جريليتش - هالاند - برناردو سيلفا

تشكيل إنتر المتوقع أمام مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا 2024-2025:

التشكيل| 3-5-2
حراسة المرمىسومر
خط الدفاعباستوني - أتشيربي - بافارد
خط الوسطدومفريس - باريلا - هاكان تشالهان أوغلو - ميختاريان -دي ماركو
خط الهجومماركوس تورام - لاوتارو مارتينيز
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