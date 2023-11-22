موعد مباراة مانشستر سيتي وليفربول في الدوري الإنجليزي 2023-2024، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع وكل ما تريد معرفته

تعرف على موعد المباراة المرتقبة بين مانشستر سيتي وليفربول في قمة الجولة 13 من الدوري الإنجليزي 2023-2024، والقنوات الناقلة وال تشكيل المتوقع…

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يترقب جمهور كرة القدم حول العالم القمة الإنجليزية المنتظرة بين مانشستر سيتي وليفربول، والتي تقام على ملعب "الاتحاد"، ضمن منافسات الجولة 13 من البريمييرليج.

مانشستر سيتي، المتربع على عرش صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 28 نقطة، يدخل اللقاء وهدفه الابتعاد أكثر في الصدارة، المهددة بالفعل من أكثر من فريق، وعلى رأسهم فريق المدرب الألماني يورجن كلوب.

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أما ليفربول، ملاحق سيتي الأول على الصدارة حاليًا، والذي يحتل المركز الثاني برصيد 27 نقطة، فعينه على فوز سيجعله يتربع على القمة، وربما يعطيه دفعة قوية لإكمال مشواره المميز هذا الموسم.

الآن سنتعرف سويًا على موعد قمة الجولة 13 لموسم 2023-2024 من الدوري الإنجليزي بين مانشستر سيتي وليفربول، ولقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع، وكيف تتابعها عبر الإنترنت وكل ما تريد معرفته عن اللقاء.

جدول مباريات الدوري الإنجليزي 2023-2024 القنوات الناقلة والترتيب

ما هو موعد مباراة مانشستر سيتي وليفربول في الدوري الإنجليزي 2023-2024؟

موعد مباراة مانشستر سيتي وليفربول في قمة الجولة 13 من الدوري الإنجليزي 2023-2024 هو يوم السبت الموافق 25 نوفمبر 2023، على ملعب "الاتحاد" في مدينة مانشستر.

ومن المنتظر أن تنطلق المباراة في الثالثة والنصف عصرًا بتوقيت السعودية، الثانية والنصف بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وليفربول في الدوري الإنجليزي 2023-2024؟

تذيع مباريات الدوري الإنجليزي في الشرق الأوسط قناة BEIN SPORTS القطرية، وبالتأكيد ستجد المباراة على شاشتها.

كيف تشاهد مباراة مانشستر سيتي وليفربول في الدوري الإنجليزي 2023-2024 عبر الإنترنت؟

هواة البث المباشر يمكنهم الاستمتاع بالخدمة التي يقدمها موقع "جول" كتابيًا للمباراة، أو المشاهدة عبر تطبيق TOD.

المباراة الموعد القناة الناقلة المشاهدة عبر الإنترنت الملعب مانشستر سيتي - ليفربول السبت 25 نوفمبر 2023

18:30 السعودية، 17:30 مصر beIN Sports HD 1 TOD الاتحاد

ما هو تاريخ مواجهات مانشستر سيتي وليفربول في المسابقات الرسمية؟

بشكل عام، تواجه مانشستر سيتي وليفربول ضد بعضهما البعض 194 مرة، فاز "الريدز" في 93 مناسبة، وفاز مانشستر سيتي في 51 مناسبة وحسم التعادل 50 مواجهة بين الفريقين.

الجدول التالي يستعرض لكم التاريخ التفصيلي للمواجهات بين الفريقين في كل البطولات، على الصعيد الرسمي وحتى آخر مباراة جرت بينهما.

البطولات عدد المباريات فوز ليفربول فوز مانشستر سيتي التعادل الدوري الإنجليزي 170 80 46 44 دوري الدرجة الأولى الإنجليزي 4 3 0 1 كأس الاتحاد الإنجليزي 8 4 2 2 كأس الرابطة الإنجليزية 8 3 3 2 الدرع الخيرية 2 1 0 1 دوري أبطال أوروبا 2 2 0 0 الإجمالي 194 93 51 50

ما هي إصابات وغيابات ليفربول قبل قمة مانشستر سيتي ومتى تعود؟

يغيب عدد من اللاعبين عن ليفربول في مواجهة مانشستر سيتي، نستعرضهم وحالات إصاباتهم في الجدول التالي:-

اللاعب الإصابة موعد العودة أندي روبرتسون الكتف ديسمبر 2023 تياجو لياقة غير محدد كورتيس جونز إصابة عضلية غير محدد

ما هي إصابات وغيابات مانشستر سيتي قبل قمة ليفربول ومتى تعود؟

تضم قائمة مانشستر سيتي عددًا من الغيابات، لكن يعد كيفين دي بروينه فقط الاسم الأبرز.

اللاعب الإصابة موعد العودة كيفين دي بروينه تمزق جزئي في العضلات غير محدد زاك ستيفن عملية جراحية بالركبة غير محدد سيرجيو جوميز كدمة غير محدد

تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة مانشستر سيتي

من المتوقع أن يدخل المدرب يورجن كلوب المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل 4-3-3

أليسون

ترنت ألكساندر آرنولد - جويل ماتيب - فيرجيل فان دايك - كوستاس تسيميكاس

دومينيك سوبوسلاي - أليكسيس ماك أليستر - ريان جرافنبرخ

محمد صلاح - داروين نونيز - ديوجو جوتا

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع لمواجهة ليفربول

من المتوقع أن يدخل المدرب بيب جوارديولا المباراة بالتشكيل التالي:-

الخطة: 3-4-2-1

إيدرسون

يوشكو جفارديول - روبن دياش - كايل ووكر

فيل فودين - رودري - مانويل أكانجي - جيريمي دوكو

خوليان ألفاريز- بيرناردو سيلفا

إرلينج هالاند

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