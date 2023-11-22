موعد مباراة مانشستر سيتي وليفربول في الدوري الإنجليزي 2023-2024، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع وكل ما تريد معرفته

أحمد الغنام
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تعرف على موعد المباراة المرتقبة بين مانشستر سيتي وليفربول في قمة الجولة 13 من الدوري الإنجليزي 2023-2024، والقنوات الناقلة وال تشكيل المتوقع…

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يترقب جمهور كرة القدم حول العالم القمة الإنجليزية المنتظرة بين مانشستر سيتي وليفربول، والتي تقام على ملعب "الاتحاد"، ضمن منافسات الجولة 13 من البريمييرليج.

مانشستر سيتي، المتربع على عرش صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 28 نقطة، يدخل اللقاء وهدفه الابتعاد أكثر في الصدارة، المهددة بالفعل من أكثر من فريق، وعلى رأسهم فريق المدرب الألماني يورجن كلوب.

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أما ليفربول، ملاحق سيتي الأول على الصدارة حاليًا، والذي يحتل المركز الثاني برصيد 27 نقطة، فعينه على فوز سيجعله يتربع على القمة، وربما يعطيه دفعة قوية لإكمال مشواره المميز هذا الموسم.

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الآن سنتعرف سويًا على موعد قمة الجولة 13 لموسم 2023-2024 من الدوري الإنجليزي بين مانشستر سيتي وليفربول، ولقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع، وكيف تتابعها عبر الإنترنت وكل ما تريد معرفته عن اللقاء.

جدول مباريات الدوري الإنجليزي 2023-2024 القنوات الناقلة والترتيب

ما هو موعد مباراة مانشستر سيتي وليفربول في الدوري الإنجليزي 2023-2024؟

موعد مباراة مانشستر سيتي وليفربول في قمة الجولة 13 من الدوري الإنجليزي 2023-2024 هو يوم السبت الموافق 25 نوفمبر 2023، على ملعب "الاتحاد" في مدينة مانشستر.

ومن المنتظر أن تنطلق المباراة في الثالثة والنصف عصرًا بتوقيت السعودية، الثانية والنصف بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وليفربول في الدوري الإنجليزي 2023-2024؟

تذيع مباريات الدوري الإنجليزي في الشرق الأوسط قناة BEIN SPORTS القطرية، وبالتأكيد ستجد المباراة على شاشتها.

كيف تشاهد مباراة مانشستر سيتي وليفربول في الدوري الإنجليزي 2023-2024 عبر الإنترنت؟

هواة البث المباشر يمكنهم الاستمتاع بالخدمة التي يقدمها موقع "جول" كتابيًا للمباراة، أو المشاهدة عبر تطبيق TOD.

المباراةالموعدالقناة الناقلةالمشاهدة عبر الإنترنتالملعب
مانشستر سيتي - ليفربولالسبت 25 نوفمبر 2023
18:30 السعودية، 17:30 مصر		beIN Sports HD 1TODالاتحاد

ما هو تاريخ مواجهات مانشستر سيتي وليفربول في المسابقات الرسمية؟

بشكل عام، تواجه مانشستر سيتي وليفربول ضد بعضهما البعض 194 مرة، فاز "الريدز" في 93 مناسبة، وفاز مانشستر سيتي في 51 مناسبة وحسم التعادل 50 مواجهة بين الفريقين.

الجدول التالي يستعرض لكم التاريخ التفصيلي للمواجهات بين الفريقين في كل البطولات، على الصعيد الرسمي وحتى آخر مباراة جرت بينهما.

البطولاتعدد المبارياتفوز ليفربولفوز مانشستر سيتيالتعادل
الدوري الإنجليزي170804644
دوري الدرجة الأولى الإنجليزي4301
كأس الاتحاد الإنجليزي8422
كأس الرابطة الإنجليزية8332
الدرع الخيرية2101
دوري أبطال أوروبا2200
الإجمالي194935150

ما هي إصابات وغيابات ليفربول قبل قمة مانشستر سيتي ومتى تعود؟

يغيب عدد من اللاعبين عن ليفربول في مواجهة مانشستر سيتي، نستعرضهم وحالات إصاباتهم في الجدول التالي:-

اللاعبالإصابةموعد العودة
أندي روبرتسونالكتفديسمبر 2023
تياجولياقةغير محدد
كورتيس جونزإصابة عضليةغير محدد

ما هي إصابات وغيابات مانشستر سيتي قبل قمة ليفربول ومتى تعود؟

تضم قائمة مانشستر سيتي عددًا من الغيابات، لكن يعد كيفين دي بروينه فقط الاسم الأبرز.

اللاعبالإصابةموعد العودة
كيفين دي بروينهتمزق جزئي في العضلاتغير محدد
زاك ستيفنعملية جراحية بالركبةغير محدد
سيرجيو جوميزكدمةغير محدد

تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة مانشستر سيتي

من المتوقع أن يدخل المدرب يورجن كلوب المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل 4-3-3

أليسون

ترنت ألكساندر آرنولد - جويل ماتيب - فيرجيل فان دايك - كوستاس تسيميكاس

دومينيك سوبوسلاي - أليكسيس ماك أليستر - ريان جرافنبرخ

محمد صلاح - داروين نونيز - ديوجو جوتا

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع لمواجهة ليفربول

من المتوقع أن يدخل المدرب بيب جوارديولا المباراة بالتشكيل التالي:-

الخطة: 3-4-2-1

إيدرسون
يوشكو جفارديول - روبن دياش - كايل ووكر
فيل فودين - رودري - مانويل أكانجي - جيريمي دوكو

خوليان ألفاريز- بيرناردو سيلفا
إرلينج هالاند

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