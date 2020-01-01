موعد مباراة مانشسترسيتي وأستون فيلا بنهائي كأس كاراباو والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة مانشسترسيتي وأستون فيلا في نهائي بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة والقنوات الناقلة

ندى الشافعي

يستعد نادي مانشستر سيتي للقاء نادي أستون فيلا في نهائي بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة على ملعب ويمبلي في إنجلترا يوم الأحد ١ مارس ٢٠٢٠ الساعة ٦:٣٠ مساءً بتوقيت القاهرة.

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وكان السيتزنز قد تمكن من الفوز في لقائه الأخير أمام ريال مدريد بنتيجة ٢-١ على ملعب سانتياجو برنابيو في إسبانيا في دور ال ١٦ من بطولة دوري أبطال أوروبا حيث أحرز اللاعب إيسكو هدف التقدم للملكي في الدقيقة ٦٠ من عمر المباراة وسجل هدف التعادل اللاعب جابرييل خيسوس في الدقيقة ٧٠ ثم سجل اللاعب كيفين دي بروين هدف التقدم في الدقيقة ٨٣.

وفي بطولة كأس كاراباو تمكن الفريق من الصعود للنهائي بعد تخطيه لنادي مانشستر يونايتد بنتيجة ٣-١ في لقاء الذهاب وخسر أمام الشياطين الحمر في لقاء العودة بنتيجة ١-٠ ليصعد للنهائي بحصيلة ٣-٢.

ويحتل السيتزنز المركز الثاني في الترتيب في جدول الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد ٥٧ نقطة.

أما نادي أستون فيلا صاحب المركز ال ١٧ في جدول الدوري برصيد ٢٥ نقطة كان قد صعد للدور النهائي من البطولة بعد أن تخطى فريق ليستر سيتي بعد أن تعادل الفريقان في لقاء الذهاب ١-١، وتمكن من الفوز في لقاء العودة بنتيجة ٢-١ لتصبح حصيلة الأهداف ٣-٢.

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد أستون فيلا والقنوات الناقلة: