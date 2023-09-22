تعرف على موعد مباراة ليفربول ووست هام في الدوري الإنجليزي 2023-2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع..

مباراة هامة في سباق الدوري الإنجليزي ستجمع كلًا من ليفربول ووست هام لحساب الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي 2023-2024.

المباراة المقامة على ملعب أنفيلد رود معقل الريدز يطمح من خلالها فريق المدرب يورجن كلوب لتحقيق الفوز الذي يقربهم من الصدارة ومزاحمة مانشستر سيتي.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة ليفربول ووست هام في الدوري الإنجليزي 2023-2024 والقنوات الناقلة..

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ما هو موعد مباراة ليفربول ووست هام في الدوري الإنجليزي 2023-2024؟

موعد مباراة ليفربول ووست هام في الدوري الإنجليزي 2023-2024 هو يوم الأحد 24 سبتمبر 2023 على ملعب أنفيلد رود.

وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 16:00 بتوقيت مصر والسعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ووست هام في الدوري الإنجليزي 2023-2024؟

تذاع مباريات الدوري الإنجليزي عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، ستجد مباراة ليفربول ووست هام في الدوري الإنجليزي 2023-2024 على شاشتها.

هواة البث المباشر يمكنهم مشاهدة المباراة عبر تطبيق TOD.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب ليفربول - وست هام الأحد 24 سبتمبر 2023 16:00 مصر والسعودية beIN Sports أنفيلد رود

التشكيل المتوقع لليفربول

من المتوقع أن يدخل المدرب يورجن كلوب المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل: 4-3-3

أليسون بيكر

أندرو روبرتسون - جويل ماتيب - فيرجيل فان دايك - ترينت ألكسندر أرنولد

واتارو إندو - دومينيك سوبوسلاي - هارفي غليوت

محمد صلاح - لويس دياز - داروين نونيز

التشكيل المتوقع لوست هام

من المتوقع أن يدخل المدرب ديفيد مويس المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل: 4-2-4

ألفونسو أريولا

فلاديمير كوفال - نايف أكرد - كيرت زوما - إيمرسون

جيمس وارد براوس - إديسون ألفاريز