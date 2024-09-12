موعد مباراة ليفربول ونوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي 2024-2025 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة ليفربول ونوتنجهام في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع....

يستقبل ملعب آنفيلد، مباراة هامة وقوية تجمع بين ليفربول، ونوتجهام فورست، ضمن مباريات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي 2024-2025.

ليفربول، يدخل المباراة بمعنويات مرتفعة بعد الفوز في المباراة الأخيرة على مانشستر يونايتد بثلاثية نظيفة، وسيعمل على مواصلة انتصاراته لمواصلة منافسة مانشستر سيتي على قمة الترتيب.

أما نوتينجهام يقدم مستويات مميزة حتى الآن في البريمييرليج، ونجح في الخروج بفوز وحيد وتعادلين، وسيأمل في الخروج بنتيجة إيجابية أمام الريدز، تساعده في مشواره بالدوري الإنجليزي.

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ويحتل ليفربول، المركز الثاني من ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 9 نقاط وبفارق الأهداف عن مانشستر سيتي المتصدر، بينما يأتي نوتنجهام في المركز التاسع برصيد خمس نقاط.

وفي التقرير التالي سنتعرف معًا على موعد مباراة ليفربول ونوتنجهام فورست في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

ما موعد مباراة ليفربول ونوتنجهام في الدوري الإنجليزي 2024-2025؟

موعد مباراة ليفربول ونوتنجهام، في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي 2024-2025، هو السبت 14 سبتمبر 2024، على ملعب آنفيلد.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ونوتنجهام في الدوري الإنجليزي 2024-2025؟

تذاع مباريات الدوري الإنجليزي عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، لذا يمكنك مشاهدة مباراة إيبسويتش تاون وليفربول عبر قناة beIN Sports 1.

هواة البث المباشر يمكنهم فعل ذلك عبر تطبيق TOD.

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المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب ليفربول - نوتنجهام فورست السبت 14 سبتمبر 2024،

17:00 مصر والسعودية beIN Sports HD 1 آنفيلد

تشكيل ليفربول المتوقع أمام نوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي 2024-2025: