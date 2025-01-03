موعد مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي 2024-2025 والقنوات الناقلة وكل ما تريد معرفته

تعرف على موعد مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في الجولة الـ 20 من الدوري الإنجليزي 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع....

يستقبل ملعب أنفيلد، مباراة هامة وقوية تجمع بين ليفربول ومانشستر يونايتد، ضمن مواجهات الجولة العشرين من الدوري الإنجليزي 2024-2025.

ليفربول يدخل المباراة بهدف تعزيز موقعه في صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، وهو الذي يتصدر بفارق 6 نقاط عن آرسنال الوصيف مع تبقي مباراة مؤجلة لصالح رفاق النجم المصري محمد صلاح.

بينما مانشستر يونايتد يسعى لتحقيق نتيجة تفيده معنويًا وألا ينقاد لخسارة كبيرة، وهو الذي يسعى للإفلات من الموقع المتأخر في جدول الترتيب إذ يحتل المركز الرابع عشر في الدوري الإنجليزي.

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وفي التقرير التالي سنتعرف معًا على موعد مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

ما موعد مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي 2024-2025؟

موعد مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في الجولة العشرين من الدوري الإنجليزي 2024-2025، الأحد 5 يناير 2025، على ملعب أنفيلد.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام السادسة والنصف مساء بتوقيت مصر، السابعة والنصف بتوقيت السعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي 2024-2025؟

تذاع مباريات الدوري الإنجليزي عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، لذا يمكنك مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي عبر قناة beIN Sports HD 1.

ويمكن متابعة البث المباشر عن طريق تطبيق TOD TV.

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المباراة الموعد القناة الناقلة البث عبر الإنترنت الملعب المعلق ليفربول - مانشستر يونايتد الأحد 5 يناير 2025،

18:30 مصر، 19:30 السعودية beIN Sports HD 1 TOD TV أنفيلد علي سعيد الكعبي

التشكيل المتوقع لليفربول أمام مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي 2024-2025

من المتوقع أن يدخل المدرب أرني سلوت المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل: 4-3-3 حراسة المرمى أليسون بيكر خط الدفاع أندي روبرتسون - فيرجيل فان دايك - جاريل كوانساه - ترينت آلكساندر آرنولد خط الوسط أليكسيس ماك أليستر - ريان جرافينبيرش - دومينيك سوبوسلاي خط الهجوم لويس دياز - كودي جاكبو - محمد صلاح

التشكيل المتوقع لمانشستر يونايتد أمام ليفربول في الدوري الإنجليزي 2024-2025

من المتوقع أن يدخل المدرب روبن أموريم المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل: 5-3-2 حراسة المرمى أندريه أونانا خط الدفاع ماتايس دي ليخت - هاري ماجواير - ليني يورو - نصير مزراوي - ديوجو دالوت خط الوسط كوبي ماينو - مانويل أوجارتي - برونو فيرنانديش خط الهجوم أماد ديالو - راسموس هويلوند

متى كانت أول مباراة جمعت ليفربول ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي؟

كانت أول مباراة جمعت بين كل من ليفربول ومانشستر يونايتد لحساب الدوري الإنجليزي يوم 25 ديسمبر 1906.

اللقاء انتهى بالتعادل السلبي 0-0، وكان الأول بالدرجة الأولى بعد لقاءات عديدة في الدرجة الثانية.

أما على مستوى بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بشكلها الجديد "البريمييرليج" والتي انطلقت في 1992، فقد سيطر التعادل أيضًا على أول مباراة جمعت بين الفريقين.

لقد كان هذا في أكتوبر 1992، وحينها انتهت المباراة بتعادل الفريقين ولكن إيجابيًا بنتيجة 2-2.

ما هو تاريخ مواجهات ليفربول ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي؟

بشكل عام، تواجه كل من ليفربول ومانشستر يونايتد في 183 مباراة بالدوري الإنجليزي منذ انطلاقته، سواء بالنظام القديم أو الجديد "البريمييرليج".

فاز ليفربول على مانشستر يونايتد في 62 مباراة، بينما فاز مانشستر يونايتد على ليفربول في 69 مباراة، وتعادلا في 52 مباراة.