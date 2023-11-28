تعرف على موعد مباراة ليفربول ولاسك لينز في الدوري الأوروبي 2023-2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع للريدز..

يطمح ليفربول لحسم التأهل رسميًا إلى الدور الثاني من الدوري الأوروبي 2023-2024 حين يواجه لاسك لينز النمساوي في الجولة الخامسة من المسابقة.

ويحتل ليفربول صدارة مجموعته برصيد 9 نقاط بينما يتذيل الفريق النمساوي المجموعة برصيد 3 نقاط.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة ليفربول ولاسك لينز والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع للريدز..

الموضوع يُستكمل بالأسفل

جدول مباريات الدوري الأوروبي 2023-2024، والقنوات الناقلة

ما هو موعد مباراة ليفربول ولاسك لينز في الدوري الأوروبي 2023-2024؟

موعد مباراة ليفربول ولاسك لينز في الدوري الأوروبي 2023-2024 هو يوم الخميس 30 نوفمبر 2023 على ملعب أنفيلد معقل الريدز.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة ل مباراة ليفربول ولاسك لينز في الدوري الأوروبي 2023-2024؟

تذاع مباريات الدوري الأوروبي على قنوات "بي إن سبورتس" القطرية، ستجد مباراة ليفربول ولاسك لينز في الدوري الأوروبي 2023-2024 على شاشتها.

هواة البث المباشر يمكنهم المشاهدة عبر تطبيق TOD.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب ليفربول - لاسك لينز الخميس 30 نوفمبر 2023

22:00 مصر

23:00 السعودية beIN Sports HD 1 أنفيلد

التشكيل المتوقع لليفربول

من المتوقع أن يدخل المدرب يورجن كلوب المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل: 4-4-2

كيفين كيلهير

كوستاس تسيميكاس - جويل ماتب - جاريل كوانساه ٠ ترينت ألكسندر أرنولد

واتارو إندو - هارفي إليوت - أليكسيس ماك أليستر - كورتيس جونز