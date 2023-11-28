موعد مباراة ليفربول ولاسك لينز في الدوري الأوروبي 2023-2024 والقنوات الناقلة

يطمح ليفربول لحسم التأهل رسميًا إلى الدور الثاني من الدوري الأوروبي 2023-2024 حين يواجه لاسك لينز النمساوي في الجولة الخامسة من المسابقة.
ويحتل ليفربول صدارة مجموعته برصيد 9 نقاط بينما يتذيل الفريق النمساوي المجموعة برصيد 3 نقاط.
في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة ليفربول ولاسك لينز والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع للريدز..
جدول مباريات الدوري الأوروبي 2023-2024، والقنوات الناقلة
ما هو موعد مباراة ليفربول ولاسك لينز في الدوري الأوروبي 2023-2024؟
موعد مباراة ليفربول ولاسك لينز في الدوري الأوروبي 2023-2024 هو يوم الخميس 30 نوفمبر 2023 على ملعب أنفيلد معقل الريدز.
المباراة التالية
وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية.
ما هي القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ولاسك لينز في الدوري الأوروبي 2023-2024؟
تذاع مباريات الدوري الأوروبي على قنوات "بي إن سبورتس" القطرية، ستجد مباراة ليفربول ولاسك لينز في الدوري الأوروبي 2023-2024 على شاشتها.
هواة البث المباشر يمكنهم المشاهدة عبر تطبيق TOD.
|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|الملعب
|ليفربول - لاسك لينز
|الخميس 30 نوفمبر 2023
22:00 مصر
23:00 السعودية
|beIN Sports HD 1
|أنفيلد
التشكيل المتوقع لليفربول
من المتوقع أن يدخل المدرب يورجن كلوب المباراة بالتشكيل التالي:-
التشكيل: 4-4-2
كيفين كيلهير
كوستاس تسيميكاس - جويل ماتب - جاريل كوانساه ٠ ترينت ألكسندر أرنولد
واتارو إندو - هارفي إليوت - أليكسيس ماك أليستر - كورتيس جونز
لويس دياز - داروين نونيز