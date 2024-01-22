موعد مباراة فولهام وليفربول في كأس رابطة الأندية الإنجليزية 2023-2024 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة ليفربول وفولهام في إياب نصف نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية 2023-2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

يستقبل ملعب "كرافين كوتاج"، مباراة هامة وقوية تجمع بين ليفربول وفولهام، ضمن إياب مباريات نصف نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية 2023-2024.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز ليفربول، على ملعب آنفيلد بهدفين مقابل هدف، وسيعمل على مواصلة الانتصارات من أجل حسم التأهل، والوصول للمباراة النهائية، بينما سيعمل فولهام على استغلال عامل الأرض والجمهور لتحقيق مفاجأة وخطف بطاقة العبور من الريدز.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة ليفربول وفولهام، في إياب نصف نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية 2023-2024 والقنوات الناقلة

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ما موعد مباراة فولهام وليفربول في كأس رابطة الأندية الإنجليزية 2023-2024؟

موعد مباراة فولهام وليفربول في كأس رابطة الأندية الإنجليزية 2023-2024، هو الأربعاء 24 يناير 2024، على ملعب كرافين كوتاج.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر بتوقيت السعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة فولهام وليفربول في كأس رابطة الأندية الإنجليزية 2023-2024؟

تذاع مباريات البطولات الإنجليزية على قنوات "بي إن سبورتس" القطرية التي تجدون من خلالها بالتأكيد مباراة ليفربول وفولهام في كأس رابطة الأندية الإنجليزية.

هواة البث المباشر يمكنهم المشاهدة عبر تطبيق TOD.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب فولهام - ليفربول الأربعاء 24 يناير 2024،

22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 1 كرافين كوتاج

تشكيل ليفربول المتوقع:

التشكيل| 4-3-3

كيفين كيليهير

برادلي - فيرجيل فان دايك - إبراهيما كوناتيه - جو جوميز

كورتيس جونز - ماك أليستر - هارفي إليوت

لويس دياز - داروين نونيز - دييجو جوتا