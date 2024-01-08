موعد مباراة ليفربول وفولهام في كأس رابطة الأندية الإنجليزية 2023-2024 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة ليفربول وفولهام في ذهاب نصف نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية 2023-2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

يستقبل ملعب "آنفيلد" في مدينة ليفربول الإنجليزية، مباراة هامة وقوية تجمع بين ليفربول وفولهام، ضمن ذهاب مباريات نصف نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية 2023-2024.

ليفربول نجح في الوصول إلى نصف النهائي، بعد تخطي عقبة ليستر سيتي في الدور الثالث، بثلاثة أهداف لهدف، وفاز على بورنموث بهدفين مقابل هدف في الدور الرابع، قبل أن يتخطى وست هام في ربع النهائي بخمسة أهداف لهدف.

بينما ضمن فولهام مقعده في نصف النهائي، بعد الفوز على على نوريتش سيتي بهدفين لهدف في الدور الثالث، ثم فاز على إيبسويتش تاون بثلاثة أهداف لهدف في الدور الرابع، وفي الدور الرابع تخطى إيفرتون بركلات الترجيح بعد التعادل بهدف لكل فريق.

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وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة ليفربول وفولهام، في ذهاب نصف نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية 2023-2024 والقنوات الناقلة

ما موعد مباراة ليفربول وفولهام في كأس رابطة الأندية الإنجليزية 2023-2024؟

موعد مباراة ليفربول وفولهام في كأس رابطة الأندية الإنجليزية 2023-2024، هو الأربعاء 10 يناير 2024، على ملعب آنفيلد.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر بتوقيت السعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وفولهام في كأس رابطة الأندية الإنجليزية 2023-2024؟

تذاع مباريات البطولات الإنجليزية على قنوات "بي إن سبورتس" القطرية التي تجدون من خلالها بالتأكيد مباراة ليفربول وفولهام في كأس رابطة الأندية الإنجليزية.

هواة البث المباشر يمكنهم المشاهدة عبر تطبيق TOD.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب ليفربول - فولهام الأربعاء 10 يناير 2024،

22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 1 آنفيلد

تشكيل ليفربول المتوقع:

التشكيل| 4-3-3

كيفين كيليهير

ترينت ألكسندر أرنولد - فيرجيل فان دايك - إبراهيما كوناتيه - جو جوميز

كورتيس جونز - ماك أليستر - هارفي إليوت

لويس دياز - داروين نونيز - دييجو جوتا