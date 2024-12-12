موعد مباراة ليفربول وفولهام في الدوري الإنجليزي 2024-2025 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة ليفربول وفولهام في الجولة السادسة عشرة من الدوري الإنجليزي 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع....

يستضيف ليفربول نظيره فولهام في مباراة قوية ضمن مباريات الجولة السادسة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز 2024-2025 على ملعب أنفيلد.

ليفربول، يدخل المباراة وعينه على النقاط الثلاث لمواصلة انتصاراته التي تجعله يتصدر ترتيب الدوري الإنجليزي بفارق مريح، ويواصل تألقه في البطولات المحلية والأوروبية..

وتحتل كتيبة المدرب أرني سلوت، المركز الأول في ترتيب الدوري برصيد 35 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن الوصيف تشيلسي، مع تبقي مباراة مؤجلة لصالج ليفربول.

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وفي التقرير التالي سنتعرف معًا على موعد مباراة ليفربول وفولهام في الجولة السادسة عشرة من الدوري الإنجليزي 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

ما موعد مباراة ليفربول وفولهام في الدوري الإنجليزي 2024-2025؟

موعد مباراة ليفربول وفولهام، في الجولة السادسة عشرة من الدوري الإنجليزي 2024-2025، هو السبت 14 ديسمبر 2024، على ملعب أنفيلد.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت السعودية، الخامسة بتوقيت مصر.

ما القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وفولهام في الدوري الإنجليزي 2024-2025؟

تذاع مباريات الدوري الإنجليزي عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، لذا يمكنك مشاهدة مباراة ليفربول وفولهام عبرها.

ويمكن متابعة البث المباشر عن طريق تطبيق TOD TV.

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المباراة الموعد القناة الناقلة البث عبر الإنترنت الملعب ليفربول - فولهام السبت 14 ديسمبر 2024،

18:00 السعودية، 17:00 مصر beIN Sports HD 1 TOD TV أنفيلد

تشكيل ليفربول المتوقع أمام فولهام في الدوري الإنجليزي 2024-2025