تعرف على موعد مباراة ليفربول ضد وست هام في كأس الرابطة الإنجليزية 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع....

يستقبل ملعب آنفيلد، مباراة هامة وقوية تجمع بين ليفربول، ووست هام، ضمن مواجهات كأس الرابطة الإنجليزية 2024-2025 "كأس كاراباو".

يدخل الريدز البطولة وهو حامل اللقب على حساب تشيلسي في الموسم الماضي، وأيضاً هو اكثر الفرق تتويجاً برصيد 10 ألقاب، وبالتأكيد يستعى لمواصلة المشوار والابتعاد عن مانشستر سيتي أقرب مُنافسيه والحاصل على 8 نسخ سابقة من كأس كاراباو.

وفي التقرير التالي سنتعرف معًا على موعد مباراة ليفربول ضد وست هام في كأس الرابطة الإنجليزية 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

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ما موعد مباراة ليفربول ضد وست هام في كأس الرابطة الإنجليزية 2024-2025؟

موعد مباراة ليفربول ضد وست هام في كأس الرابطة الإنجليزية 2024-2025، هو الأربعاء 25 سبتمبر 2024، على ملعب آنفيلد.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد وست هام في كأس الرابطة الإنجليزية 2024-2025؟

تذاع مباريات كأس الرابطة الإنجليزية عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، لذا يمكنك مشاهدة مباراة ليفربول ضد وست هام عبر قناة beIN Sports 6، وبتعليق عامر الخوذيري.

ويمكن متابعة البث المباشر عن طريق تطبيق TOD TV.

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المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب ليفربول - وست هام الأربعاء 25 سبتمبر 2024،

22:00 مصر والسعودية beIN Sports HD 6 آنفيلد

تشكيل ليفربول المتوقع أمام وست هام في كأس الرابطة الإنجليزية 2024-2025