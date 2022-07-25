موعد مباراة ليفربول وسالزبورج الودية والقنوات الناقلة

تعرف على موعد المباراة الودية بين ليفربول وسالزبورج والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع..

يستضيف ملعب ريد بول أرينا بالنمسا مباراة ودية تجمع بين ليفربول وسالزبورج في إطار استعدادات الفريقين للموسم الجديد 2022-2023.

خاص الريدز 3 مباريات ودية في الصيف الحالي، خسر الأولى من مانشستر يونايتد 4-0 وفاز بالثانية على كريستال بالاس 2-0 وفاز بالثالثة على لايبزيج 5-0.

أما نادي سالزبورج فقد خاض العديد من المباريات الودية هذا الصيف، كانت آخرها ضد أوستريا فيينا وانتهت بفوزه بثلاثة أهدافٍ دون رد.

ما هي تفاصيل معسكر ومباريات ليفربول التحضيرية للموسم الجديد 2022-23؟

ما هو موعد مباراة ليفربول وسالزبورج؟

والآن سنتعرف سويًا على موعد مباراة ليفربول وسالزبورج والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

موعد مباراة ليفربول وسالزبورج الودية هو الأربعاء 27 يوليو 2022 على ملعب ريد بول أرينا.

ومن المنتظر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مصر، التاسعة بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وسالزبورج؟

حصلت قناة الشارقة الرياضية، على حقوق إذاعة المباراة، وذلك حصريًا في الوطن العربي.

لمباراة الموعد القناة الناقلة الملعب سالزبورج - ليفربول الأربعاء 27 يوليو 2022،



20:00 مصر، 21:00 السعودية الشارقة الرياضية ريد بول أرينا

التشكيل المتوقع لسالزبورج

من المتوقع أن يعتمد المدرب ماتياس جيسلي على التشكيل التالي..

Unser Testspielkracher gegen @LFC ist mit 29.520 Fans ausverkauft. Die Vorfreude auf Mittwoch steigt! 📈 pic.twitter.com/6mSzAcOfTe — FC Red Bull Salzburg (@RedBullSalzburg) July 25, 2022

التشكيل | 4-3-1-2

فيليب كون

أندرياس أولمر - ماكسيميليان فوبر - عمر سولي - إجناسي فان دير بريمبت

نيكولاس كابالدو - نيكولاس سيفالد - لوكاس سوتشيتش

فيرناندو

شوكفوبويكي آدامو - بنيامين شيشكو

التشكيل المتوقع لليفربول

من المتوقع أن يعتمد المدرب يورجن كلوب على التشكيل التالي..

مسّاكم الله بالخير يا ريدز! 👋



كونوا في الموعد غدًا في تمام الساعة 11:30 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة لمشاهدة حصة ليفربول التدريبية في سالزبورج 🇦🇹#استعدادات_ليفربول pic.twitter.com/hQiEC3dqO7 — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) July 25, 2022

التشكيل | 4-3-3

أدريان

أندرو روبرتسون - فيرجيل فان دايك - جويل ماتيب - ترينت ألكساندر آرنولد

تياجو ألكانتارا - فابينيو - نابي كيتا

لويس دياز - داروين نونيز - محمد صلاح