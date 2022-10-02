موعد مباراة ليفربول ورينجرز في دوري أبطال أوروبا 2022-23 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة ليفربول ورينجرز في الجولة الثالثة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا 2022-2023 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

يحتضن ملعب "أنفيلد" مواجهة قوية، حين يستضيف مباراة ليفربول ورينجرز في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولى في دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا لموسم 2022-2023.

المجموعة الأولى في النسخة الجديدة من دوري أبطال أوروبا تضم إلى جانب ليفربول ورينجرز فريقي أياكس الهولندي، ونابولي الإيطالي.

ليفربول افتتح مشوار الموسم الحالي من دوري أبطال أوروبا بخسارة ثقيلة خارج أرضه أمام نابولي بنتيجة 4-1، لكنه استعاد النسق في الجولة الثانية وحقق الفوز على أياكس بنتيجة 2-1.

أما رينجرز، فقد تعرض للهزيمة في أول جولتين، حيث سقط أمام أياكس بنتيجة 4-0، قبل أن يتلقى ثلاثية من نابولي.

ويتصدر نابولي ترتيب فرق المجموعة الأولى في دوري أبطال أوروبا 2022-23 برصيد ست نقاط، ويأتي أياكس ثانيًا برصيد ثلاث نقاط متفوقًا بفارق الأهداف على ليفربول، فيما يتذيل رينجرز ترتيب فرق المجموعة دون رصيد.

وفي هذا التقرير نتعرف إلى موعد مباراة ليفربول ورينجرز في دوري أبطال أوروبا 2022-2023 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

جدول مباريات ليفربول في دوري أبطال أوروبا 2022-23 والقنوات الناقلة

ما هو موعد مباراة ليفربول ورينجرز؟

موعد مباراة ليفربول ورينجرز في الجولة الثالثة من المجموعة الأولى في دوري أبطال أوروبا هو يوم الثلاثاء 4 أكتوبر 2022، على ملعب "أنفيلد" في مدينة ليفربول.

وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر، العاشرة بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ورينجرز؟

ينقل دوري أبطال أوروبا في الشرق الأوسط حصريًا على مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية، وستذاع مباراة ليفربول ورينجرز عبر شاشتها.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب ليفربول - رينجرز الثلاثاء 4 أكتوبر 2022،

20:00 مصر، 21:00 السعودية beIN Sports 2 HD Premium أنفيلد

التشكيل المتوقع لليفربول

من المتوقع أن يعتمد المدرب يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول على التشكيل التالي..

التشكيل | 4-3-3

أليسون

ترنت ألكساندر آرنولد - جويل ماتيب - فيرجيل فان دايك - كوستاس تسيميكاس

تياجو - فابينيو - جوردان هندرسون

محمد صلاح - روبيرتو فيرمينو - لويس دياز