موعد مباراة ليفربول وتشيلسي في الدوري الإنجليزي 2021-22 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة ليفربول أمام تشيلسي في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز والمقرر لها على ملعب أنفيلد، وما هي القنوات الناقلة؟

يحتضن ملعب أنفيلد قمة من قمم كرة القدم العالمية، عندما يلتقي ليفربول صاحب الديار مع تشيلسي في مباراة تجمع بينهما لحساب الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ونجح تشيلسي في الفوز بأول مباراتين وبأداء مقنع للغاية على كريستال بالاس بثلاثية نظيفة وآرسنال بثنائية، والأمر نفسه لليفربول الذي فاز على نوريتش سيتي وبيرنلي.

الفريقان في الصدارة بالتساوي في كل شيء سواء عدد الأهداف المسجلة أو الشباك النظيفة حتى الآن، إلى جانب الإدارة الألمانية من على الخطوط والتي تؤكد أن المباراة ستكون مثيرة للغاية.

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في هذا التقرير من جول نستعرض معًا موعد مباراة ليفربول وتشيلسي وما هي القنوات الناقلة.

ما هو موعد مباراة ليفربول وتشيلسي؟

موعد مباراة ليفربول وتشيلسي هو السبت الموافق 28 أغسطس 2021، على ملعب أنفيلد.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام السادسة والنصف بتوقيت مصر، السابعة والنصف بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وتشيلسي؟

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس، حقوق بث الدوري الإنجليزي بشكل حصري عبر شاشتها، وبطبيعة الحال ستقوم بإذاعة المباراة الهامة للجمهور.

وإن لم تتمكن من مشاهدة المباراة عبر شاشة التلفاز، يمكنك متابعتها عن طريق خدمة البث المباشر الكتابي، والتي يقدمها موقع جول وتنطلق قبل المباراة بحوالي نصف ساعة تقريبًا.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب ليفربول - تشيلسي السبت 28 أغسطس 2021،

18:30 مصر، 19:30 السعودية beIN Sports 1 HD Premium أنفيلد

التشكيل المتوقع لليفربول

من المتوقع أن يعتمد المدرب يورجن كلوب على التشكيل الآتي:

It's #UCLdraw day, Reds! 🙌



Who do you want in our group? 🤔 pic.twitter.com/yu2iWVrHW2 — Liverpool FC (@LFC) August 26, 2021

التشكيل | 4-3-3

أليسون بيكر

تسيميكاس - فيرجيل فان دايك - جويل ماتيب - ألكسندر أرنولد

نابي كيتا - جوردان هندرسون - هيرفي إليوت

ساديو ماني - ديوجو جوتا - محمد صلاح

التشكيل المتوقع لتشيلسي

من المتوقع أن يعتمد المدرب توماس توخيل على التشكيل الآتي: