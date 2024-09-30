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Mohamed Salah Liverpool Santiago Castro Bologna(C)Getty Images
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أنفيلد
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بلال محمد

موعد مباراة ليفربول وبولونيا في دوري أبطال أوروبا 2024-2025 والقنوات الناقلة

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تعرف على موعد مباراة ليفربول وبولونيا في الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع....

يستقبل ملعب آنفيلد، مباراة قوية، والتي ستجمع ليفربول مع بولونيا الإيطالي ضمن مباريات الجولة الثانية من مجموعات دوري أبطال أوروبا 2024-2025.

TOD UCL 2024TOD

ليفربول يدخل المباراة منتشيًا بالنتائج الجيدة التي يحققها في الفترة الأخيرة، وبعد انتصاره في المباراة الماضية على ميلان، سيحاول مواصلة انتصاراته للاقتراب خطوة جديدة نحو حجز بطاقة التأهل.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة ليفربول وبولونيا في دوري أبطال أوروبا 2024-2025 والقنوات الناقلة

ما موعد مباراة ليفربول وبولونيا في دوري أبطال أوروبا 2024-2025 ؟

موعد مباراة ليفربول وبولونيا في الجولة الثانية دوري أبطال أوروبا 2024-2025 هو يوم الأربعاء 2 أكتوبر 2024، على ملعب آنفيلد.

المباراة التالية

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وبولونيا في دوري أبطال أوروبا 2024-2025 ؟

تذاع مباريات دوري أبطال أوروبا عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، لذا يمكنك مشاهدة مباراة ليفربول وبولونيا عبر قناة beIN Sports 2.

ويمكن متابعة البث المباشر عن طريق تطبيق TOD TV.

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المباراةالموعدالقناة الناقلةالملعبالمشاهدة عبر الإنترنتالمعلق
ليفربول - بولونياالأربعاء 2 أكتوبر 2024،
22:00 مصر والسعودية		beIN Sports HD 2آنفيلدTODحفيظ دراجي

تشكيل ليفربول المتوقع أمام بولونيا في دوري أبطال أوروبا 2024-2025:

التشكيل| 4-3-3
حراسة المرمىأليسون
خط الدفاعأرنولد - فان دايك - كوناتي - تسيميكاس
خط الوسطسوبوسلاي، ماك اليستير، ريان جرافينبيرخ
خط الهجوملويس دياز، جوتا، محمد صلاح
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