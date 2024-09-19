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Wataru Endo Liverpool Marcus Tavernier Bournemouth(C)Getty Images
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أحمد مجدي

موعد مباراة ليفربول وبورنموث في الدوري الإنجليزي 2024-2025 والقنوات الناقلة

الدوري الإنجليزي الممتازليفربولليفربول v بورنموثبورنموث

تعرف على موعد مباراة ليفربول وبورنموث في الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع....

يستقبل ملعب آنفيلد، مباراة هامة وقوية تجمع بين ليفربول، وبورنموث، ضمن مباريات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي 2024-2025.

ليفربول، يدخل المباراة وعينه على مصالحة الجماهير بعد الخسارة المفاجئة من نوتنجهام فورست في الجولة الماضية، وسيعمل على العودة إلى انتصاراته لمواصلة منافسة مانشستر سيتي على قمة الترتيب.

وفي التقرير التالي سنتعرف معًا على موعد مباراة ليفربول وبورنموث في الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

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ما موعد مباراة ليفربول وبورنموث في الدوري الإنجليزي 2024-2025؟

موعد مباراة ليفربول وبورنموث، في الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي 2024-2025، هو السبت 21 سبتمبر 2024، على ملعب آنفيلد.

المباراة التالية

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وبورنموث في الدوري الإنجليزي 2024-2025؟

تذاع مباريات الدوري الإنجليزي عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، لذا يمكنك مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث عبر قناة beIN Sports 1.

ويمكن متابعة البث المباشر عن طريق تطبيق TOD TV.

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المباراةالموعدالقناة الناقلةالبث عبر الإنترنتالملعب
ليفربول - بورنموثالسبت 21 سبتمبر 2024،
17:00 مصر والسعودية		beIN Sports HD 1TOD TVآنفيلد

تشكيل ليفربول المتوقع أمام بورنموث في الدوري الإنجليزي 2024-2025

التشكيل| 4-3-3
حراسة المرمىأليسون بيكر
خط الدفاعأندي روبرستون - فيرجيل فان دايك - إبراهيما كوناتيه - ترينت ألكسندر أرنولد
خط الوسطأليكسيس ماك أليستر- ريان جرافنبرخ - دومينيك سوبوسلاي
خط الهجوممحمد صلاح - ديوجو جوتا - لويس دياز
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