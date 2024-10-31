موعد مباراة ليفربول وبرايتون في الدوري الإنجليزي 2024-2025 والقنوات الناقلة

يستضيف ليفربول نظيره برايتون في مباراة قوية ضمن مباريات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز 2024-2025 على ملعب أنفيلد.
ليفربول، يدخل المباراة وعينه على النقاط الثلاث لمواصلة انتصاراته ومنافسة مانشستر سيتي على قمة ترتيب الدوري بعد التعادل مع ىرسنال في الجولة الماضية.
وتحتل كتيبة المدرب أرني سلوت، المركز الثاني في ترتيب الدوري برصيد 22 نقطة، وبفارق نقطة وحيدة عن مانشستر سيتي المتصدر.
وفي التقرير التالي سنتعرف معًا على موعد مباراة ليفربول وبرايتون في الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.
ما موعد مباراة ليفربول وبرايتون في الدوري الإنجليزي 2024-2025؟
موعد مباراة ليفربول وبرايتون، في الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي 2024-2025، هو السبت 2 نوفمبر 2024، على ملعب أنفيلد.
المباراة التالية
ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت السعودية، الخامسة بتوقيت مصر.
ما القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وبرايتون في الدوري الإنجليزي 2024-2025؟
تذاع مباريات الدوري الإنجليزي عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، لذا يمكنك مشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون عبرها.
ويمكن متابعة البث المباشر عن طريق تطبيق TOD TV.
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|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|البث عبر الإنترنت
|الملعب
|المعلق
|ليفربول - برايتون
|السبت 2 نوفمبر 2024،
18:00 السعودية، 17:00 مصر
|beIN Sports HD 2
|TOD TV
|أنفيلد
|محمد بركات
تشكيل ليفربول المتوقع أمام برايتون في الدوري الإنجليزي 2024-2025
|التشكيل| 4-3-3
|حراسة المرمى
|كويمين كيليهير
|خط الدفاع
|أندي روبرتسون - فيرجيل فان دايك - إبراهيما كوناتيه - ترينت ألكسندر أرنولد
|خط الوسط
|أليكسيس ماك أليستر- ريان جرافنبرخ - دومينيك سوبوسلاي
|خط الهجوم
|محمد صلاح - كودي جاكبو - لويس دياز