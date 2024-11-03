تعرف على موعد مباراة ليفربول وباير ليفركوزن في الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع....

يستقبل ملعب آنفيلد، مباراة هامة وقوية والتي ستجمع ليفربول، أمام نظيره باير ليفركوزن، ضمن مباريات الرابعة من دوري أبطال أوروبا 2024-2025.

ليفربول يدخل المباراة منتشيًا بالنتائج الجيدة التي يحققها في الفترة الأخيرة، وبعد انتصاره في كافة مبارياته بالبطولة حتى الآن وتصدر الترتيب، سيحاول مواصلة انتصاراته للاقتراب خطوة جديدة نحو حجز بطاقة التأهل.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة ليفربول وباير ليفركوزن في دوري أبطال أوروبا 2024-2025 والقنوات الناقلة

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ما موعد مباراة ليفربول وباير ليفركوزن في دوري أبطال أوروبا 2024-2025 ؟

موعد مباراة ليفربول وباير ليفركوزن في الجولة الرابعة دوري أبطال أوروبا 2024-2025 هو يوم الثلاثاء 5 نوفمبر 2024، على ملعب آنفيلد.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر بتوقيت السعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وباير ليفركوزن في دوري أبطال أوروبا 2024-2025 ؟

تذاع مباريات دوري أبطال أوروبا عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، لذا يمكنك مشاهدة مباراة ليفربول وباير ليفركوزن عبر قناة beIN Sports 2.

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المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب المعلق ليفربول - باير ليفركوزن الثلاثاء 5 نوفمبر 2024،

22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 2 آنفيلد عصام الشوالي

تشكيل ليفربول المتوقع أمام باير ليفركوزن في دوري أبطال أوروبا 2024-2025: