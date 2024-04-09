تعرف على موعد مباراة ليفربول وأتالانتا في ذهاب دور ربع نهائي الدوري الأوروبي 2023-2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع..

يستضيف ملعب "أنفيلد" مباراة هامة تجمع بين ليفربول وأتالانتا في ذهاب ربع نهائي بطولة الدوري الأوروبي 2023-2024.

ليفربول سقط في فخ التعادل مع مانشستر يونايتد واستقر في المركز الثاني بالدوري الإنجليزي ليترك آرسنال ينفرد بالصدارة.

ويحتاج الريدز لتحقيق الدوري الأوروبي لتكون خير وداعية للمدرب يورجن كلوب والذي حقق جميع الألقاب الممكنة مع الريدز عدا اليوربا ليج.

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في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة ليفربول وأتالانتا في ذهاب ربع نهائي الدوري الأوروبي 2023-2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع..

جدول مباريات الدوري الأوروبي 2023-2024، والقنوات الناقلة

ما هو موعد مباراة ليفربول وأتالانتا في ذهاب ربع نهائي الدوري الأوروبي 2023-2024 ؟

موعد مباراة ليفربول وسبارتا براج في ذهاب ربع نهائي الدوري الأوروبي 2023-2024 هو يوم الخميس 11 أبريل 2024 على ملعب أنفيلد.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 22:00 بتوقيت السعودية، 23:00 بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وأتالانتا في ذهاب ربع نهائي الدوري الأوروبي 2023-2024؟

تذاع مباريات الدوري الأوروبي لكرة القدم عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" ستجد مباراة ليفربول وأتالانتا في ذهاب ربع نهائي الدوري الأوروبي 2023-2024 على شاشتها.

هواة البث المباشر يمكنهم مشاهدة المباراة عبر تطبيق TOD.

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المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق الملعب ليفربول - أتالانتا الخميس 11 أبريل 2024

22:00 السعودية، 21:00 مصر beIN Sports HD 1 محمد بركات أنفيلد

تشكيل ليفربول المتوقع أمام أتالانتا في ذهاب ربع نهائي الدوري الأوروبي 2023-2024

من المتوقع أن يدخل الألماني يورجن كلوب مدرب "الريدز" المباراة بالتشكيل التالي:-