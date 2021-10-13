موعد مباراة ليفربول وواتفورد في الدوري الإنجليزي 2021-22 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة ليفربول أمام واتفورد في الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز بملعب فيكارج رود، وما هي القنوات الناقلة؟

بعد نهاية التوقف الدولي في شهر أكتوبر، يستعد ليفربول لاستئناف الدوري الإنجليزي الممتاز بمباراة صعبة خارج الديار أمام واتفورد في ملعب فيكارج رود.

المباراة التي تقام لحساب الجولة الثامنة من المتوقع أن تشهد إثارة كبيرة خصوصًا وأنها ستكون الأولى لكلاوديو رانييري في قيادة واتفورد والآمال معه لتصحيح المسار.

ليفربول يأتي في المركز الثاني برصيد 15 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن صاحب الصدارة تشيلسي، بعد التعثر بالتعادل أمام مانشستر سيتي الجولة الماضية في أنفيلد.

أما واتفورد فمع العودة إلى البريميرليج هذا الموسم، كانت البداية متعثرة بجمع 7 نقاط فقط من 7 مباريات، وهو ما أدى إلى الإطاحة بتشيسكو مونيوز وتعيين رانييري خلفًا له.

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الآن نتعرف سويًا على موعد مباراة ليفربول وواتفورد وما هي القنوات الناقلة.

ما هو موعد مباراة ليفربول وواتفورد؟

موعد مباراة ليفربول وواتفورد هو السبت الموافق 16 أكتوبر 2021، على ملعب فيكارج رود.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الواحدة والنصف ظهرًا بتوقيت مصر، الثانية والنصف بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وواتفورد؟

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس، حقوق بث الدوري الإنجليزي بشكل حصري عبر شاشتها، وبطبيعة الحال ستقوم بإذاعة المباراة الهامة للجمهور.

وإن لم تتمكن من مشاهدة المباراة عبر شاشة التلفاز، يمكنك متابعتها عن طريق خدمة البث المباشر الكتابي، والتي يقدمها موقع جول وتنطلق قبل المباراة بحوالي نصف ساعة تقريبًا.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب واتفورد - ليفربول السبت 16 أكتوبر 2021،

13:30 مصر، 14:30 السعودية beIN Sports 1 HD Premium فيكارج رود

التشكيل المتوقع لواتفورد

من المتوقع أن يعتمد المدرب كلاوديو رانييري على التشكيل الآتي:

💬🧠 “I will put my philosophy. Every manager has his philosophy. Fortunately I have very good players and I hope they can follow me as soon as possible.” pic.twitter.com/ilA3zSXXpM — Watford Football Club (@WatfordFC) October 13, 2021

التشكيل | 4-2-3-1

بين فوستر

داني روز - فرانشيسكو سييرالتا - ويليام إيكونج - فرانشيسكو فار

موسى سيسوكو - يوراي كوتسكا

إيمانويل دينيس - جواو بيدرو - إسماعيلا سار

جوشوا كينج

التشكيل المتوقع لليفربول

من المتوقع أن يعتمد المدرب يورجن كلوب على التشكيل الآتي:

.@TrentAA and @DiogoJota18 are expected to be available for our clash with Watford on Saturday 💪 — Liverpool FC (@LFC) October 13, 2021